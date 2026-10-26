3 polémicos factores que le impiden a Santiago Giménez ser titular con el Porto

Santiago Giménez atraviesa por uno de los peores momentos que ha vivido desde su llegada al profesionalismo, pues después de su salida del Milán no ha logrado tener los minutos esperados en el Porto, equipo en donde hoy en día ya es la tercer alternativa para su entrenador.

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Y es que, después de haber dominado a plenitud durante su etapa en Cruz Azul y el Feyenoord, la realidad es que hoy en día Santiago Giménez es uno de los mexicanos con menos actividad en el viejo continente. Por tal motivo, aquí conocerás tres razones detrás de lo anterior.

3 factores por los que Santiago Giménez no juega en el Porto

Poca confianza de su entrenador : Francesco Farioli ha dejado a Santiago Giménez en la banca en partidos decisivos del Porto, cuando el club necesita presentarse en el marcador. Esto habla de la poca confianza que el timonel tiene sobre el canterano de Cruz Azul en la actualidad.

: Francesco Farioli ha dejado a en la banca en partidos decisivos del Porto, cuando el club necesita presentarse en el marcador. Esto habla de la poca confianza que el timonel tiene sobre el canterano de Cruz Azul en la actualidad. Competencia interna en el club: Se pensaba que la llegada de Santiago Giménez sería para ser titular indiscutible en el Porto; sin embargo, hoy en día el mexicano es la tercera opción en el eje de ataque para los Dragones, quienes juegan con un solo delantero y que encima de él están nombres como Omorodión y André Silva.

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Supuestos problemas psicológicos: Más allá de que ya desmintió tal situación, distintos medios aseguran que Santiago Giménez atraviesa por algunos problemas psicológicos y emocionales que le han impedido tener el rendimiento que se esperaba de él en el terreno de juego.

¿Qué pasará con Santiago Giménez en la Selección Mexicana?

A pesar de estos problemas, Santiago Giménez puede aprovechar la siguiente fecha FIFA de noviembre para establecerse como titular con la Selección Mexicana luego de la lesión de Raúl Jiménez, así como de los problemas que la Hormiga González ha tenido para ser titular en el Olympiacos.