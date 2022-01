Faker sigue haciendo historia en la LCK

OUR MIDLANE, FAKER | 2013.02.13~



'Faker' 이상혁 선수가 LCK 최초 2400킬을 달성했습니다. 끊임없이 새 역사를 써내려가는 'Faker' 선수를 응원해 주세요!



'Faker' has become the first player to make 2400 kills in LCK. He is always leading the way!



