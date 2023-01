Faker y T1 cierran paso perfecto en el arranque de la LCK

[2023 #LCK Spring R1 M4 vs. DK]



‘자신 있긴 해 이번에~’

십 년 묵은 체증이 내려가는 시원한 플레이! @faker 이상혁 선수가 마지막 POG입니다.



‘I am confident this time.’

‘Faker’ led the team for the win and is the POG!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/LwVtyOPmO4