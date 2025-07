Raúl Jiménez lamenta el sensible fallecimiento de su ex compañero Diogo Jota

El mundo del futbol está de luto por el sensible fallecimiento del jugador portugués Diogo Jota, quien en las últimas horas tuvo un accidente fatal junto a su hermano cuando viajaban el noroeste de España. Esta sensible pérdida ha detonado a que su ex compañero Raúl Jiménez se sume a las muestras de condolencias.

Y es que Diogo Jota, quien jugaba ahora en el Liverpool, previamente militó en el Wolverhampton también de la Premier League en donde fue compañero de Raúl Jiménez.

En muchas fotos aparecen juntos en celebraciones, entrenamientos y momentos de los Wolves, y tenían una buena amistad por lo que al enterarse Raúl durante la madrugada del jueves, no dudó en expresarse en redes sociales.

Reuters Wolves vs Brighton

Este fue el mensaje de Raúl Jiménez por la muerte de Diogo Jota

“Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo y sobretodo un gran padre. Gracias por todo amigo, siempre te recordaremos. Un abrazo hasta el cielo. DEP”

El mensaje de Jiménez, quien está ahora jugando para el Fulham y actualmente es parte de la Selección Mexicana que juega la Copa Oro, es solo uno de los tantos que están apareciendo entre ligas y equipos.

El mensaje de Wolverhampton y Liverpool, donde Diogo Jota era muy apreciado

“El Liverpool Football Club está devastado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota.

El club ha sido informado que el joven de 28 años ha fallecido tras un accidente de tránsito en España junto a su hermano, André.

Liverpool FC no hará más comentarios en este momento y solicitará que la privacidad de Diogo y la familia, amigos, compañeros de equipo y personal del club de Andre sea respetada mientras tratan de llegar a un acuerdo con una pérdida inimaginable”

Los equipos en los que jugó Diogo Jota

-F.C. Paços de Ferreira (Portugal): 2014 - 2016

-Atlético de Madrid (España): 2016 - 2018 (Aunque fue fichado, no llegó a debutar oficialmente con el primer equipo y pasó cedido a otros clubes).

F.C. Porto (Portugal): 2016 - 2017 (Préstamo desde el Atlético de Madrid)

2016 - 2017 (Préstamo desde el Atlético de Madrid) Wolverhampton Wanderers F.C. (Inglaterra): 2017 - 2018 (Préstamo desde el Atlético de Madrid)

-Wolverhampton Wanderers F.C. (Inglaterra): 2018 - 2020 (Traspaso definitivo desde el Atlético de Madrid)

-Liverpool F.C. (Inglaterra): 2020 - 2025