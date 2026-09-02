OFICIAL: Anuncian a jugador MEXICANO como nuevo futbolista de club europeo

El día de hoy (miércoles 2 de septiembre ) el delantero mexicano Patricio 'Pato' Salas es presentado por el FC Famalicao como su nuevo refuerzo para la temporada 2026-27 de la Primeira Liga de Portugal. El delantero de 22 años da el salto al balompié luso luego de concretarse su salida del conjunto del América a préstamo por un año con opción de compra no obligatoria.

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Surgido de la cantera de las Águilas y con paso por las juveniles de Pachuca y Venados de Mérida, el yucateco sumó minutos con el primer equipo de Coapa y se coronó campeón de la Liga BBVA MX, además de registrar destacadas actuaciones en la categoría Sub-23 con 14 goles. Sin embargo, ante la alta competencia en el nido, la directiva facilitó su cesión para impulsar su crecimiento en el futbol europeo.

Pato Salas se suma a la lista de embajadores aztecas en el certamen portugués, donde compartirá liga con Santiago Giménez. El Pato vestirá los colores del cuadro luso dirigido por Carlos Carvalhal, que busca fortalecer su zona ofensiva para repuntar en la clasificación y convertir al ariete mexicano en una pieza protagónica de su proyecto deportivo.

¿En qué lugar se encuentra el Famalicao en la Primeira Liga?

El FC Famalicão inicia la temporada 2026/27 ubicado en la 15.ª posición de la Primeira Liga de Portugal, sumando un punto en sus primeros tres compromisos. El conjunto luso busca repuntar en la tabla tras firmar una gran campaña previa donde culminó en el 5.º puesto.

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Fundado en 1931, el club vivió un resurgimiento histórico tras dos décadas en divisiones inferiores. Entre sus mayores logros destacan el título de la Segunda Liga en 1978, las semifinales de la Copa de Portugal (1946 y 2020) y su consolidación en la máxima categoría como un equipo revelación cazatalentos en el futbol europeo.

