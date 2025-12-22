Increíble: famoso luchador de la WWE rechazó ponerse el jersey de Chivas en pleno show en Guadalajara

Mientras que en Chivas se habla de las posibles bajas para el Clausura 2026 , la playera del Rebaño Sagrado ha sido ignorada y despreciada en el ambiente de la Lucha Libre. Resulta que un famoso luchador de la WWE rechazó colocarse el jersey del Guadalajara en un evento realizado nada menos que en esa ciudad, generando revuelo en las redes sociales.

Así como muchos se preguntan cuánto dinero tenía Jhon Cena al retirarse de la WWE , otros se preguntan quién es Je'Von Evans, el luchador que recientemente despreció una playera de Chivas que un fan le había dado en el evento de Guerra de Titanes de la AAA. Esto generó revuelo y controversia por lo que significaba y porque el cuadrilátero estaba en Guadalajara.

Je'Von Evans, de la WWE, enfureció a los fanáticos de Chivas de Guadalajara

A pesar de que Guadalajara disfrutó de tener el evento de Guerra de Titanes de la Triple A, lo que generó controversia fue que Je'Von Evans recibió una playera de las Chivas por parte de un aficionado y lo miró varias veces, lo mostró a cámara, hizo gestos negándose a ponérsela y terminó tirándola de nuevo a la grada, con cierta muestra de desprecio.

Si bien se puede interpretar como un hecho cómico, a muchos fanáticos del Rebaño Sagrado no les gustó para nada este gesto del luchador de la WWE en el evento de la AAA. Es que aunque la unión entre las dos empresas generó eventos de este calibre y un crecimiento del deporte espectáculo, estos gestos parecen no gustarles para nada a los aficionados de Chivas.

El gesto de Je'Von Evans también generó una buena respuesta en la grada

Aunque hubo abucheos desde muchos sectores de las gradas, también hubo quienes aplaudieron el gesto de Je'Von Evans de no ponerse la playera de Chivas. Resulta que la Arena Guadalajara está más cerca del Estadio Jalisco del Atlas, clásico de rival de Chivas que del Estadio Akron del Rebaño Sagrado.

¿Karma para Je'Von Evans?

Tras el gesto de este luchador de la WWE contra Chivas, finalmente Laredo Kid ganó el combate por el Campeonato de Peso Crucero AAA ante Jack Cartwheel y el propio Je'Von Evans.

