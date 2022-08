VIDEO: Fan de Chivas no alcanzó boleto gratis y ahora apoyará al Atlas

Tras los malos resultados de las Chivas, el equipo anunció que para el juego ante Rayados la taquilla sería gratuita, por lo que una fan acudió por los suyos pero se llevó la sorpresa que ya no había. Acusó al equipo de ‘ser un fraude’ y comentó que ahora ‘apoyará al Atlas’.

Chivas ya sumó su primer victoria del Apertura 2022 luego de que derrotaron a domicilio al Necaxa, pero parece que la relación con la afición no iría por el mejor camino, ya que en la entrega de los boletos gratuitos hubo inconformidad.

Aficionada de Chivas ahora apoyará al Atlas

Esta semana el ‘Rebaño’ lanzó una dinámica para que sus fans obtuvieran boletos gratis para el partido ante Rayados, mismo que se adelantará, pues corresponde a la jornada 16 y se juega el martes 23 de agosto, pero una fan ya no alcanzó.

En palabras dadas al medio ‘Duro de Marcar’, reveló que llegó temprano a la cita, tal y como lo mencionó el equipo, pero la policía cerró los accesos y dijeron que ya no había, hecho extraño para ella pues al Akron entran poco más de 46 mil personas.

“Llegaron los policías, cerraron la puerta y se volvió un desm*dre. Si al estadio le caben 45 mil personas, cómo es posible que ya no haya boletos, esto es un gran fraude para toda la afición”, dijo la fan.

La aficionada de las Chivas quedó decepcionada y comentó que a Amaury Vergara le ‘vale madr*’ el equipo y la afición, acusándolo de ‘ser un fraude’, por ello piensa seriamente en comenzar a apoyar al Atlas.

🔥“DEFINITIVAMENTE, ME HAGO ATLISTA”🔥



aficionada de @Chivas cambia de colores, ahora del @AtlasFC tras lo sucedido en el Estadio Akron🐏⚽️🇲🇽🏟🎫. pic.twitter.com/4NCspdMx1u — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 20, 2022

“La afición viene a apoyar al equipo (Chivas), pero con esto (ya no alcanzar boletos), definitivamente me vuelvo atlista, porque esto es un gran fraude y no creo que ya hayan entregado todos los boletos”, sentenció.

Chivas de momento se ubica en la posición 13 del Apertura 2022 con 9 unidades, pero podría cambiar en lo que culmina la jornada 10.