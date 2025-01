Fatal Fury: City of the Wolves tendrá una beta abierta

Buenas noticias para los amantes de los videojuegos de peleas, en especial para los fans de Fatal Fury, pues su nueva entrega tendrá una beta abierta, así lo informa SNK Corporation .

Fatal Fury: City of the Wolves será lanzado el 24 de abril del 2025. Pero para sorpresa de muchos habrá una prueba, la cual estará disponible a partir del 20 de febrero y terminará el 25 de febrero. Estará disponible en PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series S|X.

Más detalles de la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves

Con el objetivo principal de mejorar la experiencia en línea. El juego cuenta con un estilo de arte único que estimula los sentidos, un innovador REV System que recarga la emoción, y dos distintos esquemas de control que emocionará a los nuevos jugadores y a los veteranos por igual.

Prueba un poco de la acción del juego antes de su lanzamiento oficial el 24 de abril. No necesitas una suscripción a PlayStation Plus o Xbox Game Pass Core/Ultimate para jugar.

La beta comenzará el 20 de febrero a partir de las 2:00 PM (CDMX) / 5:00 PM (ARG) y estará disponible hasta el 25 de febrero a la 1:59 AM (CDMX) / 4:59 AM (ARG). Esta versión tendrá ocho personajes jugables, además de diferentes modos en línea (partidas casuales, partidas para subir de rango y salas privadas), y otros modo offline, como entrenamiento. Cabe destacar que, al ser una beta, el contenido puede cambiar y los datos de guardado durante este periodo de prueba no se transferirán a la versión final.

¿Qué es Fatal Fury: City of the Wolves?

La amada serie de Fatal Fury llegó al mercado en 1991, encabezando el auge de los videojuegos de pelea en los años 90 que marcó a la industria desde ese entonces. GAROU: MARK OF THE WOLVES (lanzado en 1999) ha sido reconocido, durante mucho tiempo, como la entrega más reciente de la saga, pero eso está a punto de cambiar. ¡26 años después, una nueva entrega—FATAL FURY: City of the Wolves— llegará a escena! FATAL FURY: City of the Wolves presenta un estilo de arte único y estimulante para los sentidos, un innovador sistema de combate (REV System) que recarga las emociones, además de otros sistemas de pelea que serán incluso más robustos que antes.