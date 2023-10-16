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Fútbol

Artista iraní habla tras la supuesta condena de Cristiano Ronaldo a 99 latigazos

Fatemeh Hamami rompió el silencio sobre la supuesta condena de 99 laigazos que debía recibir Cristiano Ronaldo por abrazar a una mujer iraní soltera

Cristiano Ronaldo de regreso con la Selección de Portugal
|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Cristiano Ronaldo es uno de esos futbolistas que siempre está en el ojo del huracán y esta semana no fue la excepción debido a la noticia falsa que se esparció de que el portugués había sido condenado a 99 latigazos.

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Todo esto nació de un video en el que el futbolista abrazó a la artista Fatemeh Hamami para agradecerle por la pintura que le obsequió, este ‘abrazo’ era el motivo de la supuesta condena.

¿Qué dijo la pintora Fatemeh Hamami?

Esta noticia le dio la vuelta al mundo, por lo que la Embajada de Irán en España tuvo que salir a desmentirla y días más tarde, la propia artista, quien tiene una parálisis del 85 por ciento, rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Las noticias falsas me ponen muy triste y me enojan. Estaba muy feliz de ver a Cristiano y regalarle los cuadros. Es un personaje extremadamente profesional y ético que siempre se involucra en grandes asuntos de caridad y me abrazó con amor y cariño”, declaró.

Incluso, habló sobre la parte legal de todo el asunto, ya que los abogados que se encargaron de difundir la noticia falsa lo hicieron sin su consentimiento ni el de su familia. “Abogados desempleados hicieron acusaciones en su contra sin mi permiso o el de mi familia”, contó.

“Nosotros nunca hemos tenido ninguna queja. Estoy muy agradecida con Ronaldo por su amor y cariño. Espero que le pase lo mejor en la vida y en el futbol”, agregó en su versión de los hechos.

Ahondó más sobre lo legal del asunto y contó que nadie le advirtió a Cristiano Ronaldo sobre las leyes de no poder abrazar a una mujer soltera, por lo que CR7 lo hizo por “amor, hermandad y sin malas intenciones”, declaró.

¿Cristiano Ronaldo sabía de las leyes en Irán?

La supuesta condena de 99 latigazos, incluso de acuerdo a las leyes iraníes, no puede proceder. ‘El Bicho’ si rompió la ley del país, pero no podría cumplirla.

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Esto porque, literalmente, nadie tiene derecho a condenarlo cuando no tiene denuncia judicial, misma que no hizo Fatemeh Hamami ni su familia debido al desconocimiento del futbolista sobre la respectiva ley.

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