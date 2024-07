¡INCREÍBLE! Atleta no podrá competir en París 2024 por esta razón

Favor Ofili, atleta nigeriana, no podrá competir en los 100 metros femenil de los Juegos Olímpicos 2024, debido a un problema ajeno a la deportista a pesar de que ya tenía su boleto.

El motivo por el cual no podrá competir es que la Federación de Atletismo de Nigeria no registró el nombre de la deportista a tiempo y Favor se quedará sin poder disputar la prueba.

Ofili es catalogada como una de las mejores corredoras de Nigeria, por lo que este error hizo que el país africano se despidiera de una posible presea para su nación.

Actualmente se ubica en el puesto 22° de atletas en esa distancia y era la aspirante número 1 de su país para obtener el primer puesto en dicha disciplina.

La atleta de 21 años expresó su molestia con su organización al quedar fuera de uno de sus sueños como corredora de alto rendimiento y perder la posibilidad de mantenerse entre las mejores del mundo.

DECLARACIONES DE OFILI TRAS LO SUCEDIDO

“Es con gran pesar que acabo de ser informada de que no competiré en los 100 metros en estos Juegos de Verano. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC no me inscribieron. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”, manifestó Ofili a medios de su país tras la lamentable noticia.

El enojo no paró ahí y la velocista reclamó que debe haber sanción a los culpables de esta decisión.

“Si los responsables NO son castigados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización podrá SER CONFIABLE en el futuro”. “El próximo es el de 200 metros. ESPERO QUE ME INSCRIBAN”, recalcó la nigeriana

El siguiente paso para la africana será continuar en el certamen veraniego y competir en la modalidad de 200 metros, que cuenta con récords en esa rama y espera olvidar este mal momento y poner en alto la bandera de Nigeria.