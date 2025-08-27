Es uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro y podría llegar al Real Madrid

Mientras el mercado de fichajes actual se acerca a su cierre, el Real Madrid ya planifica a largo plazo y tiene en la mira al portugués Vitinha, cerebro y figura total del Paris Saint-Germain siendo la pieza clave en la conquista de la Champions League bajo el mando de Luis Enrique.

El mediocampista luso, de 25 años, se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo, no solo en su posición, sino en general, actuando como el generador y moderado de todo el juego del conjunto parisino. Su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para dictar los tiempos lo han convertido en un objetivo principal para la directiva del conjunto merengue, que ve en él, al sucesor ideal de Luka Modric y Toni Kroos, quienes ya no están en el club.

Real Madrid tiene todo pensado para ficharlo

La estrategia madridista parece ser clara, esperar hasta el 2026, cuando la cláusula de rescisión del jugador podría bajar a los 90 millones de euros, una cifra considerada asequible para un talento de su calibre. Mientras tanto, el club blanco confía en su actual plantel y elementos en el mediocampos, compuesto por Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Arda Güler.

Aunque otros nombres como los de Rodri o Angelo Stiller han sonado en los rumores, el Madrid descarta movimientos inmediatos. Vitinha representa una apuesta estratégica para el futuro, no una solución a corto plazo o urgente.

Mientras tanto, el PSG, por su parte, sabe que deberá luchar para retener a su estrella, cuyo contrato se extiende hasta 2027. Pero con el interés del equipo comandado por Florentino Pérez sobre la mesa, el duelo por el portugués promete ser uno de los grandes dramas de las próximas ventanas de traspasos.

