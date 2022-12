Los favoritos a avanzar en los octavos de final de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 finalmente conoce a los 16 invitados a los octavos de final, después de una emocionante Fase de Grupos en la que la mayoría de los sectores se definieron hasta el último minuto. Argentina vs Australia y Países Bajos vs Estados Unidos, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal, Japón vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Marruecos vs España y Portugal vs Suiza son los enfrentamientos definidos para la siguiente fase.

En el mundo de las apuestas, los momios ya están listos y están definidos quienes están llamados a avanzar a los cuartos de final. La Albiceleste y los Socceroos, junto con la Naranja Mecánica y el equipo de las Barras y las Estrellas inaugurarán los octavos este sábado. Por esa razón, acá te dejamos una galería de los grandes favoritos para las casas de apuestas.