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Los favoritos a avanzar en los octavos de final de Qatar 2022
Qatar 2022 ya tiene a los 16 invitados a los octavos de final y aquí te dejamos una galería con las mejores imágenes de los favoritos en las apuestas
Reuters |
REUTERS |
/REUTERS |
MATTHEW CHILDS/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - France v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 22, 2022 France’s Olivier Giroud celebrates scoring their second goal with Ousmane Dembele REUTERS/Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS |
HANNAH MCKAY/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 England’s Marcus Rashford celebrates scoring their first goal with Declan Rice and John Stones REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 Wales’ Kieffer Moore in action with England’s Kyle Walker REUTERS/Paul Childs
REUTERS |
REUTERS |
Reuters |
REUTERS |
Reuters |
/REUTERS |
El Mundial de Qatar 2022 finalmente conoce a los 16 invitados a los octavos de final, después de una emocionante Fase de Grupos en la que la mayoría de los sectores se definieron hasta el último minuto. Argentina vs Australia y Países Bajos vs Estados Unidos, Francia vs Polonia, Inglaterra vs Senegal, Japón vs Croacia, Brasil vs Corea del Sur, Marruecos vs España y Portugal vs Suiza son los enfrentamientos definidos para la siguiente fase.
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En el mundo de las apuestas, los momios ya están listos y están definidos quienes están llamados a avanzar a los cuartos de final. La Albiceleste y los Socceroos, junto con la Naranja Mecánica y el equipo de las Barras y las Estrellas inaugurarán los octavos este sábado. Por esa razón, acá te dejamos una galería de los grandes favoritos para las casas de apuestas.
Reuters |
REUTERS |
/REUTERS |
MATTHEW CHILDS/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - France v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 22, 2022 France’s Olivier Giroud celebrates scoring their second goal with Ousmane Dembele REUTERS/Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS |
HANNAH MCKAY/REUTERS | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 England’s Marcus Rashford celebrates scoring their first goal with Declan Rice and John Stones REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 Wales’ Kieffer Moore in action with England’s Kyle Walker REUTERS/Paul Childs
REUTERS |
REUTERS |
Reuters |
REUTERS |
Reuters |
/REUTERS |