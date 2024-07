Este jueves 4 de julio se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa América 2024: Argentina vs Ecuador, Venezuela vs Canadá, Uruguay vs Brasil y Colombia vs Panamá serán los encuentros de donde saldrán los cuarto semifinalistas del certamen; encuentros que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes.

Para la ronda de cuartos de final, cuatro selecciones llegan en condición de invictas: Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia, quienes no han conocido la derrota dentro de la Copa América 2024. La fase de los ochos mejores se disputará en el Estadio NRG, Estadio AT&T, Estadio State Farm, Estadio Allegiant, respectivamente.

Los favoritos de la Inteligencia Artificial en los cuartos de final de la Copa América 2024

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia parten como las selecciones favoritas para avanzar en la ronda de cuartos de final de la Copa América 2024.

La cuatro selecciones favoritas terminaron como líderes de su respectivo grupo y son las que se mantienen invictas dentro del certamen. Los combinados de Ecuador, Canadá, Brasil y Panamá llegan en condición de ‘víctima’ a la primera ronda de eliminación directa de la Copa América 2024.

Fechas y horarios para los partidos de cuartos de final de la Copa América 2024

Argentina vs Ecuador | jueves 4 de junio | 19:00 horas

vs Ecuador | jueves 4 de junio | 19:00 horas Venezuela vs Canadá | viernes 5 de junio | 19:00 horas

Colombia vs Panamá | sábado 6 de junio | 16:00 horas

vs Panamá | sábado 6 de junio | 16:00 horas Uruguay vs Brasil | sábado 6 de junio | 19:00 horas

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de la República Mexicana

¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de cuartos de final de la Copa América 2024?

A través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, sitio web y aplicación oficial, podrás disfrutar de los partidos de cuartos de final de la Copa América 2024. Además de la semifinales y la gran final, el próximo domingo 14 de julio, cuando se conozca al nuevo campeón de la competencia.

