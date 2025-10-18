FC Bravos de Juárez vs Pachuca: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 13 del Apertura 2025; Hoy sábado 18 de octubre; marcador online

FC Bravos de Juárez ha sabido hacer de su casa una fortaleza con victorias en sus cuatro más recientes partidos en el Olímpico Benito Juárez y este sábado buscará aumentar dicha racha cuando se media ante el Pachuca, rival directo en su lucha por mejorar su posición en la tabla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

