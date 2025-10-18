deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

FC Bravos de Juárez vs Pachuca: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 13 del Apertura 2025; Hoy sábado 18 de octubre; marcador online

La actividad de la Jornada 13 de la Liga BBVA MX continúa este sábado con el encuentro entre los Fronterizos y los Tuzos

Bravos de Juárez vs Pachuca A2025 J13
Francisco Fernández
Liga MX
Compartir

FC Bravos de Juárez ha sabido hacer de su casa una fortaleza con victorias en sus cuatro más recientes partidos en el Olímpico Benito Juárez y este sábado buscará aumentar dicha racha cuando se media ante el Pachuca, rival directo en su lucha por mejorar su posición en la tabla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy sábado 18 de septiembre de 2025

FC Juárez
Pachuca
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

×
×