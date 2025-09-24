FC Juárez vs Pumas: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Tiempo de rotación! FC Juárez y Pumas se enfrentan en partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Martín Varini y Efraín Juárez mandan alineaciones que prometen dar un gran espectáculo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Sin embargo, el conjunto universitario presenta algunos cambios en relación al partido anterior en donde empataron ante los Tigres, esto probablemente enfocado a que el próximo sábado 27 de septiembre se enfrentarán en el Clásico Capitalino al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Alineación FC Juárez:



Portero : Sebastián Jurado

: Sebastián Jurado Defensas : Jesús Murillo, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Denzell García,

: Jesús Murillo, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Denzell García, Mediocampistas : Guilherme Castillo, José Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez

: Guilherme Castillo, José Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez Delanteros: Oscar Estupiñán

Alineación de Pumas:



Portero : Keylor Navas

: Keylor Navas Defensas : Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathanael Ananias, Álvaro Angulo

: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathanael Ananias, Álvaro Angulo Mediocampistas : Rodrigo López, José Caicedo, Santiago Trigos, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla

: Rodrigo López, José Caicedo, Santiago Trigos, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla Delanteros: Guillermo Martínez

FC Juárez vs Pumas, horario y cómo ver en vivo el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta el partido entre FC Juárez y Pumas correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 23 de septiembre en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.

