FC Juárez vs Pumas: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Los bravos reciben a los felinos en la novena fecha del futbol mexicano, en donde los entrenadores Martín Varini y Efraín Juárez mandan alineaciones de lujo
¡Tiempo de rotación! FC Juárez y Pumas se enfrentan en partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Martín Varini y Efraín Juárez mandan alineaciones que prometen dar un gran espectáculo en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Sin embargo, el conjunto universitario presenta algunos cambios en relación al partido anterior en donde empataron ante los Tigres, esto probablemente enfocado a que el próximo sábado 27 de septiembre se enfrentarán en el Clásico Capitalino al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.
FC Juárez vs Pumas EN VIVO, Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Alineación FC Juárez:
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Jesús Murillo, Moisés Castillo, Alejandro Mayorga, Denzell García,
- Mediocampistas: Guilherme Castillo, José Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez
- Delanteros: Oscar Estupiñán
Alineación de Pumas:
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathanael Ananias, Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Rodrigo López, José Caicedo, Santiago Trigos, Alan Medina, Adalberto Carrasquilla
- Delanteros: Guillermo Martínez
FC Juárez vs Pumas, horario y cómo ver en vivo el partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Disfruta el partido entre FC Juárez y Pumas correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este martes 23 de septiembre en punto de las 9:00 pm tiempo del centro de México.
FC Juárez vs Pumas:
- Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025
- Horario: 8:50 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Dónde y cómo ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes