¡Entre INSULTOS! Así recibieron a Fernando Gago en su regreso a Guadalajara en el Chivas vs Necaxa (VIDEO)

Fernando Gago ha regresado a Guadalajara. Para el juego entre Chivas y Necaxa, el entrenador de los ‘Rayos’ ha vuelto al Estadio Akron, donde no fue bien recibido por los aficionados del ‘Rebaño Sagrado’.

Entre insultos, el estratega argentino volvió a pisar la cancha en la que alguna vez fue parte del Club Deportivo Guadalajara. Y es que los seguidores del cuadro rojiblanco no se olvidan de que fueron traicionados por el DT del conjunto de Aguascalientes.

Entre el cuerpo técnico, los jugadores de Chivas no se acercaron a la banca de Necaxa para saludar al entrenador, no obstante, algunos elementos si saludaron a Coloccini, asistente de Gago.

Números de Fernando Gago como DT de Chivas

Durante su etapa como entrenador de Chivas, Fernando Gago tuvo un registro de 38 partidos dirigidos, mismos en los que tuvo un registro de 17 victorias, 9 empates y 12 derrotas antes de abandonar al equipo para ligarse al banquillo de Boca Juniors, donde tuvo un paso fugaz con 30 compromisos al frente del ‘Xeneize’ con 17 triunfos, 5 juegos igualados y 8 derrotas.

Ahora, como estratega de Necaxa, Fernando Gago tiene marca de 12 partidos dirigidos con racha de 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas.

