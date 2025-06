La fecha EXACTA de la próxima pelea de Gilberto “El Zurdo” Ramírez

Es cierto que todo México está esperando el choque entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford , sin embargo, otro mexicano que dará la cara por nuestro país es Gilberto “El Zurdo” Ramírez. El campeón de AMB y OMB de peso crucero defenderá sus títulos ante Yuniel Dorticos, en California, el próximo 28 de junio. Se espera que sea una pelea apasionante, donde el mexicano sería el favorito.

Mientras que la pelea de Marco Verde será parte de la cartelera que contará con el duelo entre “Canelo” Álvarez y Crawford , la pelea del “Zurdo” Ramírez formará parte de la cartelera que contará con el duelo estrella entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. Vía redes sociales, el boxeador mexicano confirmó la noticia hace unos días y dejó el siguiente mensaje: “En camino a la grandeza. Concentrados y listos para la batalla. Nos vemos el 28 de junio en el Honda Center“, expresó en su cuenta de Instagram.

Getty Images “El Zurdo” Ramírez peleará el próximo 28 de junio.

Cabe resaltar que “El Zurdo” Ramírez es uno de los campeones del mundo más sólidos que tiene México. En la actualidad ostenta un récord de 47 victorias, 0 empates y una sola derrota. Además, en el año 2016 se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar el título mundial de peso supermediano (OMB) y el 30 de marzo de 2024 también pudo convertirse en el primer mexicano campeón del mundo en la categoría de peso crucero (AMB).

En una entrevista con The Ring, Jai Opetaia, boxeador australiano, afirmó que él y el mexicano son los pesos cruceros que generan más dinero y que para que Ramírez sea el mejor de la categoría, deberá vencerlo a él primero. “Quién sabe, siento que soy el crucero que genera más dinero con Ramírez, la pelea con mayor día de pago, pero es un riesgo para él. Honestamente creo que si quiere llamarse el mejor crucero del mundo, tiene que vencerme primero, y hasta que no lo haga no lo es”, declaró el pugilista