Partidos de la Fecha FIFA de hoy 12 de noviembre

Continúan los partidos de eliminatoria con miras al Mundial de Qatar de 2022. Estos son los juegos que no te puedes perder de la Fecha FIFA.

Fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Zona Europa: El partido entre Moldavia y Escocia arrancó la actividad de este viernes en el Viejo Continente.

Los otros partidos serán: Irlanda del Norte vs Lituania, Italia vs Suiza, Dinamarca vs Islas Feroe, Austria vs Israel, Andorra vs Polonia, Hungría vs San Marino, Inglaterra vs Albania. Todos tendrán la misma hora de inicio a la 1:45 PM (tiempo del centro).

Fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Zona África: Yibuti se enfrentó ante Argelia, los argelinos no tuvieron piedad tras vencer con un marcador de 4-0 como visitantes. Burkina Faso y Níger empataron a una anotación.

Guinea vs Guinea-Bissau empataron sin goles, mientras que Gabón se impuso a Libia.

Sudán vs Marruecos y Angola vs Egipto cierran la actividad de este día y ambos partidos serán a la 1:00 PM (tiempo del centro).

Eliminatoria americana

Fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Zona CONMEBOL: Uruguay y Argentina se enfrentan en la eliminatoria de Sudamérica para seguir en la búsqueda de puntos.

Fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Zona CONCACAF: El movimiento en nuestra confederación arranca a las 7:05 PM (tiempo del centro) con el partido entre Honduras y Panamá.

Canadá vs Costa Rica inicia a las 8:05 PM y el partido de Estados Unidos vs México a las 8:10 PM, el juego de la Selección Azteca podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes.

Por último, El Salvador recibe la visita de Jamaica a las 9:00 PM (todos los partidos son con el tiempo del centro).

No te puedes perder toda la actividad de la Fecha FIFA que habrá este viernes 12 de noviembre. Manténganse pendientes a nuestras plataformas digitales para conocer más información de estos encuentros.