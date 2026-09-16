Fecha y hora exacta en la que juegan los MEXICANOS: Hormiga González y Mateo Chávez HOY 16 DE SEPTIEMBRE en la Europa League

Comienza para los mexicanos en Europa League, su actividad en este torneo internacional que convoca a grandes escuadras de ese continente. Armando Hormiga González tendrá acción con su equipo del Olympiacos en tanto que Mateo Chávez con el AZ Alkmaar también entran en acción.

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Los dos mexicanos de momento se pronostica que salgan como titulares con sus respectivos equipos en la Europa League, por lo que en punto de las 12:00 tiempo del centro de México, los ojos de los aficionados estarán puestos en la actividad de estos futbolistas que hace un par de meses jugaban el Mundial 2026 con México y en el que Mateo Chávez inclusive anotó gol.

Mateo Chávez, mucho más integrado al futbol de Europa por el tiempo que lleva con el AZ Alkmaar, es un jugador titular, y por el otro lado Hormiga González de a poco conoce y se integra al Olympiacos donde ya tiene tres goles y dos asistencias, algo que no es tema menor.

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Hormiga González con el Olympiacos se enfrenta al Jagiellonia Bialystok

El primer juego de la Hormiga González, será ante el Jagiellonia Białystok, un equipo del futbol de Polonia que tendrá su aparición en este torneo de Europa League, visitando la cancha del Estadio “Georgios Karaiskakis”.

Esa cancha deberá de pesar ante un equipo que en papel internacional es de menor categoría, aunque el cuadro de Alguacil, no deberá de tener exceso de confianza.

Si alinean a Hormiga González de arranque, el mexicano deberá de demostrar sus facultades y no dejar lugar a fallas o desatenciones, pues de a poco busca llenarle el ojo a su entrenador en este inicio de temporada y en el que el entrenador va llegando al puesto.

Sunderland recibe al AZ Alkmaar de Mateo Chávez

Apenas el fin de semana Mateo Chávez sufrió de un golpe que le llevó a dejar el partido en el futbol de Países Bajos pero pasados unos días parece que eso no tendrá mayores consecuencias y será titular para esta visita al Sunderlaand, que en el Estadio de Luz quiere sacar el resultado, el cual además es complicado de generar un pronóstico por la calidad de ambas escuadras.

Partidos de los mexicanos Hormiga Gonzalez y Mateo Chávez

16 de septiembre | Sunderlaand vs AZ Alkmaar 12:00 PM

16 de septiembre | Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok 12:00 PM