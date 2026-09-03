Fecha y HORARIO para ver el Bravos de Juárez vs Pachuca, por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza este viernes 4 de septiembre con el encuentro entre los Bravos de Juárez y el Pachuca en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en un encuentro del Viernes Botanero que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Bravos de Juárez recibe a Pachuca en el Viernes Botanero de Azteca Deportes

La pantalla de TV Azteca tendrá la transmisión del encuentro entre los Bravos de Juárez y el Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este viernes 4 de septiembre comenzando a las 20:50 horas, tiempo del centro de México.

Duelo en la parte baja de la tabla ante la necesidad de ambos equipos de sumar unidades y es que mientras los Tuzos suman cinco puntos, los Bravos de Juárez se mantienen como el único equipo que no ha podido ganar en lo que va de la campaña.

En el papel, el encuentro estará muy parejo ya que en enfrentamientos en la frontera ambos equipos registran un par de victorias para cada uno, además de tres empates, por lo que la balanza no se ha inclinado para ningún lado.

Bravos de Juárez vs Pachuca

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro del México

Fecha: viernes 4 de septiembre

Estadio: Benito Juárez

Jornada 7 del Apertura 2026

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