La fecha y hora para el partido de Cruz Azul vs Mazatlán de los Octavos de Final | Leagues Cup 2024

El pasado viernes 9 de agosto de 2024, se definieron los partidos de Octavos de Final de la Leagues Cup 2024 al finalizar los encuentros de 16avos. Los equipos que avanzaron fueron: LAFC, Pumas, Inter Miami, Tigres, Seattle Sounders, SJ Earthquakes, New York City, Cruz Azul, Philadelphia Union, Cincinnati, Columbus Crew, St. Louis City, Mazatlán, Toluca, Colorado Rapids y América.

Los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024, inician desde el lunes 12 de agosto hasta el martes 13 de agosto del 2024. Los partidos quedaron de la siguiente forma: América vs St. Louis City, Toluca vs Colorado Rapids, Seattle Soundes vs Pumas, San Jose Earthquakes vs Los Angeles, Cincinnati vs Philadelphia Union, Mazatlán vs Cruz Azul, Tigres vs New York City e Inter Miami vs Columbus Crew.

El corazón de una iglesia para un concierto de otro nivel | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: Las primera palabras de Randal Willars tras quedar fuera de las medallas en clavados de plataforma de 10 m | París 2024

La Fecha y hora para el Cruz Azul vs Mazatlán

Uno de los juegos más llamativos de la serie es el de Cruz Azul vs Mazatlán. Por un lado el equipo celeste cuenta con un gran plantel y su estilo de juego lo pone como candidato al título a pesar de que acumula 5 partidos en la Leagues Cup sin poder ganar en los 90 minutos.

Por otra parte, Mazatlán ha sorprendido con su gran estilo de juego y la forma en que logra hacerse de las victorias. Por lo que se mantiene como uno de los equipos sorpresa pero ya candidato a la lucha de título.

El partido se va a disputar el martes 13 de agosto del 2024 y será en el Estadio Audi Field. El encuentro comenzará en punto de las 18 horas tiempo del centro de México.

¡Estás extraviados! A Chivas se le olvidó ser un equipo Grande

Te puede interesar: Fecha y horario para ver el partido de Tigres vs New York City en la Leagues Cup 2024 | Octavos de Final