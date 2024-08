Las primera palabras de Randal Willars tras quedar fuera de las medallas en clavados de plataforma de 10 m | París 2024

Este sábado 10 de agosto del 2024, Randal Willars compitió en clavados desde 10 metros de plataforma y se quedó cerca de lograr ganar la que hubiera sido la sexta medalla para México en París 2024.

El mexicano se ubicó en gran parte de la competición entre los tres primeros lugares. En su último clavado, siendo el necesario para poder asegurar su medalla, terminó quedándose muy corto pues obtuvo un puntaje de 61.50. Con el que los otros competidores lograron superarlo. Randal pasó de estar en el segundo lugar a finalizar en el quinto con ese mal clavado.

El corazón de una iglesia para un concierto de otro nivel | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: La razón por la que Santiago Giménez no llegaría a un grande de la Premier League

El mensaje de Randal

Al finalizar su participación, detalló que se encontraba contento con todo lo que logró hacer. Reveló que se sentía muy cómodo y confiado con su actuación. Además, agregó que disfrutó mucho la competencia y salió con la decisión de ganar.

Explicó que el último clavado es un arriesgue, que así es el deporte,que buscaba que fuera el clavado del triunfo pero no lo consiguió, es algo que pasa y que en el futuro seguro que le puede dar la victoria ese mismo clavado.

Por último, agregó que sabe que se le fue una oportunidades, siente frustración porque sabe que lo pudo haber hecho mejor.

“Estoy contento con lo que fue mi final, creo que lo hice muy bien, me sentí muy cómodo, me sentí más confiado. Disfrute mucho está competencia y salí decidido a ganar, la verdad es que desde el principio yo iba a ganar, sabía que estaba. La verdad es que en el último clavado al final es un arriesgue, sigo todavía. No sé, es muy rápido, no lo puedes creer, quisiera volverlo hacerlo simplemente. Así son los clavados, así son los clavados, así es el deporte y creo que pues nada, la verdad es que yo estaba confiado y estaba seguro de que lo podía hacer bien e iba a ser el clavado del gane y no fue así, pero así pasa. Yo sigo firme en que fue la decisión correcta. Estoy seguro que ese clavado como ya lo ha hecho antes, en el futuro me va a dar muchas victorias y queda trabajar, queda trabajar, ser más ambicioso y empezar.

Ahorita un descanso y después empezar con todo el ciclo e incrementar mucho más mi nivel todavía. Sabes que se fue la oportunidad, frustración sobre todo frustración porque no lo puedes creer, sabes que lo puedes hacer mucho mejor”.

‘Canelo’ Álvarez no duda que Marco Verde logre ganar el oro en París 2024

Te puede interesar: El jugador que dejó ir Chivas y está entre los goleadores de la Leagues Cup