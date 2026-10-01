Fatal Fury: City of the Wolves ya tiene demo gratuita para probar sus combates

Los fanáticos de los juegos de pelea ya pueden probar FATAL FURY: City of the Wolves. SNK Corporation anunció que la versión demo del título está disponible desde este 30 de septiembre de 2026, con una selección de personajes y modos que permiten conocer parte de la experiencia de combate.

La demo incluye seis peleadores: Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Preecha, Vox Reaper y Mai Shiranui. Sin embargo, la selección varía dependiendo del modo. En Arcade, por ejemplo, es posible jugar con Rock, Terry y Hotaru, mientras que los seis personajes están disponibles en Entrenamiento, Prueba y Versus Clásico.

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Los jugadores podrán acceder a Arcade, Versus Clásico, Entrenamiento, Tutorial y Prueba, además de una opción para personalizar los colores de los personajes disponibles.

El modo Arcade fue adaptado especialmente para esta versión de prueba. En lugar de los siete combates de la versión completa, la demo ofrece dos enfrentamientos con Rock, Terry y Hotaru, además de permitir disfrutar del prólogo y escenas relacionadas con sus rivales.

Dos estilos para entrar al combateUno de los puntos que busca facilitar el acceso a City of the Wolves es la posibilidad de elegir entre dos esquemas de control.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

El Estilo Arcade utiliza controles tradicionales y está pensado para quienes buscan dominar diferentes técnicas y ataques. Por otro lado, el Estilo Inteligente (Smart Style) facilita la ejecución de movimientos especiales y combos mediante un solo botón, una alternativa dirigida principalmente a quienes comienzan en los juegos de pelea.

La demo también incluye cuatro escenarios: Bar “Street Stars”, Entrenamiento, Philanthropy Park y Geese Tower Dark.

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FATAL FURY: City of the Wolves combina combates rápidos con profundidad estratégica a través de su Sistema REV, además de incluir el modo RPG Episodes of South Town. La versión completa también cuenta con juego cruzado y rollback netcode para sus partidas en línea.

La demo ofrece así una oportunidad para conocer sus mecánicas y probar a sus personajes antes de entrar de lleno a la experiencia completa.

