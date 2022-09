La fecha límite para la lista de la Selección Mexicana para Qatar 2022

La Selección Mexicana está a tres partidos de su debut en el Mundial de Qatar 2022. Este martes se miden ante Colombia, en la última Fecha FIFA previa a la justa invernal; en noviembre, el 9 se verán las caras contra Irak y el 16 ante su similar de Suecia, seis días antes de enfrentarse a Polonia.

Desde chico es un sueño jugar un mundial: Santi Giménez

Por lo que, el entrenador de la Selección Azteca, Gerardo Martino, reveló detalles de cuando sería la fecha en la que dé a conocer la lista final de jugadores para el mundial de Qatar 2022: “La fecha límite para decidir a los convocados será para el partido contra Suecia”, dijo el estratega argentino.

Gerardo Martino destaca lo realizado por la Selección Mexicana

Martino también aprovechó en conferencia previo al encuentro contra Colombia para asegurar que a pesar de la falta de gol, hay otras cosas para destacar en su equipo y en el funcionamiento de los jugadores.





“Cada vez hay jugadores más involucrados en nuestro estilo de juego. Contra Perú, no superamos al rival, pero no sufrimos. No siempre se supera al rival”, comentó Martino.

Esto es lo que busca el ‘Tata’ en el partido de México contra Colombia

Además, el DT del combinado azteca se refirió a las cosas para destacar que tiene el conjunto cafetero, su próximo rival.

“Colombia tiene muy buenas individualidades. Ya dejaron atrás la tristeza de no clasificar a la Copa del Mundo”, afirmó el “Tata”.

Finalmente, el técnico del combinado nacional se animó a hablar sobre la forma de jugar de México de cara al mundial de Qatar 2022.

“Es muy difícil que juguemos de forma distinta contra Polonia. Cual sea el formato que utilicemos, no vamos a cambiar nuestro juego”, sentenció Martino.

