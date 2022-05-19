México sigue liderando compra de boletos para el Mundial de Qatar 2022

La pasión por la Selección Mexicana no tiene barreras ni limites. Es por esto que la afición de nuestro país está volviendo a dar de que hablar, pues de acuerdo con información de los organizadores del Mundial de Qatar 2022, México se pone entre los visitantes que más boletos han solicitado para partidos.

Desde la justa de Alemania 2006, los seguidores, del hoy conjunto de Gerardo Martino, han promediado un total de 40 mil personas que van a apoyarlos; y si en Sudáfrica, un país un tanto complicado para que nuestros compatriotas fueran, lograron asistir, comentan que el país asiático no será problema.

¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

El Argentina vs México es el segundo partido que más boletos han solicitados

La inusual justa, pues este año será en noviembre y no en el verano como nos tenían acostumbrados, arranca el próximo 21 de noviembre con el duelo entre Senegal y Países Bajos, para que más tarde, el local, Qatar debute ante Ecuador.

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Para dichos duelos inaugurales la demanda de boletos no ha sido tanta, de hecho no figura entre los primeros cinco partidos con más tickets solicitados, pero dentro del Top 5 está un encuentro de la Selección Mexicana.

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Con información de los organizadores, el partido que más entradas se han pedido es la Gran Final, que aunque no se sabe quien llegará, es al que todos quieren ir. En segundo sitio está el Argentina vs México. El 'Tata' Martino y compañía se medirán ante Messi y la Albiceleste el 26 de noviembre.

El Top cinco lo completan el Argentina vs Arabía Saudita, el Inglaterra-Estados Unidos y el Polonia ante Argentina; lo que indica que la nación albiceleste es de los países que más boletos han pedido para la justa.

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Países con más demanda de boletos para el Mundial de Qatar 2022

Estos son los territorios que más tickets han pedido para la justa invernal: Arabia Saudí, seguramente por la cercanía; luego aparecen dos países de Sudámerica: Argentina y Brasil; seguidos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y claro, México.