Fecha y horario del Chivas vs Pumas, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Desde la cancha del Estadio Akron, Chivas recibe a Pumas en la jornada 8 del Apertura 2026 en uno de los duelos más atractivos del fin de semana dentro del futbol mexicano.

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Fecha y horario del Chivas vs Pumas

El enfrentamiento se disputará este domingo 13 de septiembre de 2026 en Zapopan, Jalisco. El silbatazo inicial está pactado para las 19:07 horas (tiempo del centro de México), horario estelar de la cartelera dominical en el que se espera un marco imponente en las gradas del Estadio Akron para cerrar las acciones de la octava fecha del torneo local.

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Así llegan Chivas y Pumas

El Guadalajara se presenta en su territorio con una sólida inercia positiva tras hilar seis compromisos consecutivos sin conocer la derrota en la Liga BBVA MX. Ubicado con 14 unidades en la clasificación, el conjunto rojiblanco viene de golear 3-0 en calidad de visitante al Atlético de San Luis.

Por su parte, Pumas arriba a la Perla Tapatía tras reencontrarse con la victoria en Ciudad Universitaria, donde superó 3-1 al Club León para llegar a 11 puntos en la competencia. Dicho resultado cortó una racha de tres encuentros sin ganar para el cuadro universitario, destacando el aporte goleador de Juninho Vieira, Robert Morales y Pedro Vite.

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