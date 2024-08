Fecha y horario de los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024 comienzan este lunes 12 de agosto de 2024 y ya tenemos los horarios de enfrentamientos del torneo norteamericano.

Este viernes 9 de agosto del 2024, finalizaron los partidos de 16avos de Final de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se disputaron fueron: LAFC vs Austin FC, Whitecaps vs Pumas, Inter Miami vs Toronto, Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy, SJ Earthquakes vs Necaxa, New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatlán vs DC United, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Los equipos que avanzaron a Octavos son: LAFC, Pumas, Inter Miami, Tigres, Seattle Sounders, SJ Earthquakes, New York City, Cruz Azul, Philadelphia Union, Cincinnati, Columbus Crew, St. Louis City, Mazatlán, Toluca, Colorado Rapids y América.

Ahora ya se asignaron los nuevos horarios, de la tercera fase de la competición de Estados Unidos y el Pumas vs Seattle Sounders abrirá la cartelera este próximo 12 de agosto.

HORARIOS Y FECHA DE LOS OCTAVOS DE FINAL