Nota

Fechas clave: ¿cuándo se jugarán los repechajes para el Mundial 2026?

La Copa del Mundo comienza en menos de siete meses y varias selecciones aún deben definir su presencia en la gran cita. Conoce todos los detalles

Figuras del Mundial 2026
Instagram FIFA / @fifaworldcup
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
A menos siete meses para que la fiesta del Mundial llegue a México, Estados Unidos y Canadá, ya solamente restan por conocer a seis de las 48 clasificadas. Luego de la última fecha FIFA, varias selecciones consiguieron sus boletos, mientras que otras tendrán una última oportunidad para ser parte del certamen más importante del fútbol.

Este jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, la FIFA realizará el sorteo de los repechajes para la Copa del Mundo a las 6:00 horas de México. Allí, se conocerán los emparejamientos entre los seleccionados europeos (solamente se cruzan entre ellos) y los del resto del mundo.

Italia jugará el repechaje del Mundial 2026
Instagram selección de Italia / @azzurri

Así es el repechaje internacional del Mundial 2026

Como su nombre lo indica, el repechaje internacional reúne a países de distintas partes del planeta que buscan lograr su clasificación al Mundial 2026. Las selecciones que se encuentran en esta instancia son:

  • Bolivia (Conmebol)
  • Irak (AFC)
  • Jamaica (Concacaf)
  • Nueva Caledonia (OFC)
  • República Democrática del Congo (CAF)
  • Surinam (Concacaf)
Bolivia clasificó al repechaje del Mundial
Instagram selección de Bolivia / @laverde_fbf

En esta ocasión, la FIFA implementará un nuevo formato para definir quién disputará la Copa del Mundo. Se trata de un torneo especial que reunirá a estas seis selecciones y que constará de cuatro partidos (dos semifinales y dos finales).

Acorde al Ranking FIFA, Irak y la República Democrática del Congo parten como los mejores posicionados, por lo que avanzarán directamente a las finales del repechaje. Por su parte, los otros cuatro países disputarán una ronda previa a eliminación directa.

Los dos ganadores de esas finales asegurarán su presencia en el Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Este torneo se llevará a cabo en marzo de 2026 y tendrá como sedes a Monterrey y Guadalajara.

El repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Como es habitual, los países europeos definirán los cuatro clasificados restantes entre ellos. Las selecciones con chances de entrar al certamen son:

  • Albania
  • Bosnia-Herzegovina
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Gales
  • Irlanda
  • Irlanda del Norte
  • Italia
  • Kosovo
  • Macedonia del Norte
  • Polonia
  • República Checa
  • Rumania
  • Suecia
  • Turquía
  • Ucrania
Polonia disputará el repechaje UEFA para ir al Mundial
Instagram selección de Polonia / @laczynaspilka

Todos estos equipos fueron distribuidos en cuatro bombos que serán fundamentales para los futuros emparejamientos.

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania.
Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.
Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo.
Bombo 4: Suecia, Irlanda del Norte, Rumania y Macedonia del Norte.

El formato del torneo será de eliminación directa y a partido único, dividido en cuatro caminos distintos. Cada llave tendrá semifinales y final, y únicamente el ganador de cada camino obtendrá el boleto al Mundial.

Los equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA actuarán como locales en las semifinales, lo que podría ser un factor determinante en esta etapa tan corta. La primera instancia está programada para el 26 de marzo de 2026, mientras que las finales se jugarían el 31 del mismo mes.

Mundial 2026
