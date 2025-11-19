OJO: esta es la fecha exacta del sorteo del repechaje Mundial 2026

deportes
La Selección Nacional de México perdió 2-1 con Paraguay y hubo un jugador con mejor rendimiento que Gilberto Mora , según especialista. Más allá de eso, hay países que tienen preocupaciones más fuertes que el combinado azteca (que ya está en la Copa del Mundo por ser organizador. Sí, hay selecciones que esperan el sorteo del repechaje para llegar al Mundial 2026.

Mientras que la IA realizó una predicción sobre el posible grupo que le tocaría a México en la justa internacional, hay 6 países que se enfocan en el sorteo del repechaje intercontinental para obtener los 2 boletos que quedan al Mundial 2026. Este acto será llevado a cabo el próximo jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza; precisamente en la sede de la FIFA.

Jamaica en la Copa América eliminado
CAROLINE BREHMAN/EFE
Jamaica quiere ir al Mundial 2026

Tanto el sorteo del repechaje intercontinental como el de la UEFA serán en el mismo lugar y en el mismo día. La ceremonia comienza a las 6:00 horas de la CDMX. Primero se llevará a cabo el interconfederacional, para luego darle lugar al de Europa. Por el lado de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe esperan su posibilidad Jamaica y Surinam.

¿Qué países juegan el repechaje intercontinental para el Mundial 2026?

  • Conmebol (Sudamérica): Bolivia.
  • Concacaf (resto de América): Jamaica y Surinam.
  • AFC (Asia): Irak.
  • CAF (África): RD Congo.
  • OFC (Oceanía): Nueva Caledonia.
Miguel Terceros, jugador de Bolivia

Atención: Las reglas para el sorteo del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

  • Se disputarán dos semifinales: los 4 equipos con menor Ranking FIFA se enfrentarán en dos semifinales.
  • Se disputarán dos finales: los dos equipos que ganen las semifinales jugarán las finales contra los 2 equipos con mejor Ranking FIFA.
  • Los 4 equipos con menor Ranking FIFA: Jamaica (70º), Bolivia (76º), Surinam (123º) y Nueva Caledonia (149º).
  • Los 2 equipos con mejor Ranking FIFA: República del Congo (56º, ya en la final de la llave 1). Irak (58º, ya en la final de la llave 2).
  • Las dos selecciones que ganen este mini torneo se unirán al bombo 4 junto a: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti y Nueva Zelanda. Además, ingresarán los 4 miembros de la UEFA que ganen sus respectivas repescas.
