Fechas y horarios del Gran Premio de México | Formula 1

Todo listo para la visita de la máxima categoría del automovilismo en nuestro país. Luego de un año de espera, la Formula 1 está de regreso en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la F1esta del GP de México, del 27 al 29 de octubre.

Como ya es una costumbre desde el 2015, excepto en el 2020, por la pandemia de COVID-19, el Gran Circo enciende sus motores, donde se espera una actuación memorable del piloto azteca, Sergio ‘Checo’ Pérez y supere los dos terceros lugar que ha conseguido en el último par de años.

Fechas y horarios del Gran Premio de México 2023

El GP de México arrancará actividades desde el viernes 27 de octubre a las 10:20 AM con la práctica de los GTM; a las 12:30 PM serán las primeras prácticas de la Formula 1; a las 2:00 PM serán las prácticas la Formula 4; y a las 4:00 PM se realizarán las segundas prácticas de la máxima categoría.

Sábado 28 de octubre

9:35 AM - Clasificación GTM



10:25 AM - Clasificación Formula 4

11:30 AM - Prácticas 3 Formula 1

1:00 PM - Carrera GTM

3:00 PM - Clasificación Formula 1

4:45 PM - Carrera 1 Formula 4

Domingo 29 octubre

9:45 AM - Carrera 2 GTM

10:55 AM - Carrera 2 Formula 4

11:50 AM - Desfile de pilotos Formula 1



12:20 PM - Ceremonia de Apertura

1:46 PM - Himno Nacional Mexicano

2:00 PM - Gran Premio de la Ciudad de México 2023 Formula 1

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en el GP de México?

2015 - Octavo Lugar (Force India)

2016 - Décimo Lugar (Force India)

2017 - Séptimo Lugar (Force India)

2018 - Se retira (Racing Point)

2019 - Séptimo Lugar (Racingo Point)

2020 - No hay GP México

2021 - Tercer Lugar (Red Bull)

2023 - Tercer Lugar (Reb Bull)