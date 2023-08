Oficial: Fechas y horarios de la Jornada 4 y 5 de la Liga BBVA MX

Todo listo para el regreso del futbol mexicano. Este jueves 10 de agosto la Liga BBVA MX confirmó los horarios y las fechas para los duelos de la Jornada 4 y 5 del balompié nacional, con siete partidos por fecha, hasta el momento, pues depende de Rayados y Querétaro que se confirmen los otros dos duelos que faltarían.

La última vez que se rodó el balón en canchas de México fue el 16 de julio, cuando Pumas y Pachuca igualaron a un tanto, y así cerrar la tercera jornada del Apertura 2023, donde Chivas se mantiene como líder en solitario con nueve puntos, tras tres triunfos al hilo, y previo al inicio de la Leagues Cup.

Te puede interesar: ¿Cuánto ganará? Los detalles del contrato de Edson Álvarez con West Ham

Fechas y horarios de la Jornada 4 del Apertura 2023

La Jornada 4 la inaugurará León, cuando reciba al Mazatlán FC el viernes 18 de agosto en punto de las 19:06 PM (tiempo del centro de México) y cerrará la cerrará la fecha el Necaxa vs Tigres, el domingo 20 de agosto a las 9:00 PM.

León vs Mazatlán | 18 agosto | 19:06 hrs

Pumas vs Toluca | 18 agosto | 21:00 hrs

Puebla vs Atlético San Luis | 18 agosto | 21:00 hrs



Juárez vs Chivas | 18 agosto | 21:10 hrs

Cruz Azul vs Santos | 20 agosto | 17:00 hrs

Atlas vs América | 20 agosto | 19:00 hrs

Necaxa vs Tigres | 20 agosto | 21:00 hrs

Te puede interesar: Prohíben jugar en México al Gullit Peña en la Liga Premier

Fechas y horarios de la Jornada 5 del Apertura 2023 de la Liga MX

Por su parte la Jornada 5 arrancará el 22 de agosto, por lo que será fecha de media semana, y el Tigres vs Santos será hasta el 30 de agosto.

Chivas vs Xolos | 22 agosto | 19:00 hrs

Mazatlán vs Puebla | 22 agosto | 19:00 hrs

Juárez FC vs Pumas | 22 agosto | 21:06 hrs

América vs Necaxa | 23 agosto | 19:00 hrs

Pachuca vs Cruz Azul | 23 agosto | 19:06 hrs

Atlético San Luis vs León | 23 agosto | 21:00 hrs

Tigres vs Santos | 30 agosto | 21:00 hrs