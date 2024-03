Fechas y horarios de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup

Todo listo para los Cuartos de Final de la Conchampions. Cuatro equipos mexicanos siguen con vida en el torneo y buscarán su pase a las semifinales, cada uno desde su llave, por lo que todos podrían estar en las semifinales del torneo, para un dominio total en el torneo de clubes más importante de la CONCACAF.

Las escuadras que buscan el tituto de la Champions Cup son: América, Pachuca, Tigres y Rayados. Las Águilas llegan luego de eliminar a las Chivas, en el Clásico Nacional; los Tuzos de golear al Philadelphia; los felinos al Orlando City; y Monterrey al Cincinnati.

Messi jugará en México en la Concachampions

Sin lugar a dudas el duelo que más llama la atención en estos Cuartos de Final, es el Rayados vs Inter de Miami. Monterrey recibirá a Lionel Messi el próximo 10 de abril, en el partido de vuelta de dicha llave, y que desde el momento que se confirmó la gente se ha volcado por conseguir un boleto para el duelo.

Megan Briggs/Getty Images

Fechas y horarios de los Cuartos de Final de la Concachampions

Si bien ese duelo es el que más atractivo, para la Liga BBVA MX e incluso para el certamen, aquí te decimos los otros partidos de los Cuartos de Final de la Concachampions.

Columbus Crew vs Tigres | Cuartos de Final Ida | 2 de abril | 5:00 PM

New England vs América | Cuartos de Final Ida | 2 de abril | 7:00 PM

Inter Miami vs Rayados | Cuartos de Final Ida | 3 de abril | 6:00 PM

Herediano vs Pachuca | Cuartos de Final Ida | 3 de abril | 8:00 PM

Tigres vs Columbus Crew | Cuartos de Final Vuelta | 9 de abril | 6:15 PM

América vs New England | Cuartos de Final Vuelta | 9 de abril | 8:30 PM

Pachuca vs Herediano | Cuartos de Final Vuelta | 10 de abril | 6:15 PM

Rayados vs Inter Miami | Cuartos de Final Vuelta | 10 abril | 8:30 PM