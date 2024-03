Julio González revela objetivo de Pumas este torneo

Los Pumas no han ganado como visitantes y, por la Jornada 12 de la Liga BBVA MX, tendrán otra oportunidad, contra el Toluca. Sobre dicha necesidad, habló el portero titular del equipo auriazul, Julio González.

“Nos pegaron mucho las dos derrotas de visita y el partido ante Tijuana fue atípico. En uno de 100 partidos, te pitan tres penales. Necesitamos resultados. Queremos estar en los primeros seis lugares y el partido ante Toluca es vital. Es bueno para pegar nuestra primera victoria de visita en el torneo”, dijo en conferencia.

González confía en el apoyo de la afición felina

A pesar de la mala racha que ostenta el cuadro felino cuando se presenta fuera de Ciudad Universitaria, el arquero de 32 años de edad consideró que no han tenido un mal desempeño en patios ajenos e insinuó que la afición puede ser la diferencia en el Nemesio Díez.

“Hasta antes de estos dos partidos, habíamos hecho buenos juegos de visita. Ahora hicimos un partidazo los primeros minutos y qué mejor hacerlo en Toluca que es como si fuéramos locales”, indicó.

El portero le sacó culpa al arbitraje

Julio, recién convocado a la Selección Mexicana para disputar el Final Four de la Nations League en Concacaf, confió en que la capital del Estado de México es una sede que trae buenos dividendos a la causa universitaria.

“Se nos da jugar en Toluca y tenemos claro el objetivo y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Va a ser muy entretenido para ver y queremos que nuestra afición se sienta representada con orgullo”, apuntó.

En lo que va del torneo, los Pumas son el equipo con más decisiones en contra por parte del VAR y, cuestionado al respecto, González concluyó: “El arbitraje busca hacer su mejor trabajo y los penales que nos pitan (vs Xolos), los primeros dos no tengo duda que son y el mío es de interpretación. Siempre he creído que los árbitros tienen el trabajo más difícil y nosotros debemos hacérselo más fácil. Creo que, en el VAR, se pierde dimensión porque van en cámara lenta. Respetamos su trabajo y a lo que sigue”.

