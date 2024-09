NFL Semana 3: Fechas, horarios y partidos

Este jueves 19 de septiembre inicia la Semana 3 de la temporada 2024 de la NFL teniendo hasta el momento a nueve equipos sin que conozcan la derrota.

Seattle, Minnesota, New Orleans y Tampa Bay, en la Conferencia Nacional, y Buffalo, LA Chargers, Kansas City, Pittsburgh y Houston, Conferencia Americana, son los equipos que suman dos victorias y esperan en la siguiente semana continuar con el invicto.

Por lo contrario, Cincinnati, Baltimore, Tennessee, Jacksonville, Indianapolis, NY Giants, LA Rams y Carolina se encuentran ya en una situación preocupante al no conocer la victoria todavía.

Los New England Patriots visitan a NY Jets este jueves en el MetLife Stadium en duelo correspondiente a la División Este de la AFC.

El domingo 22 de septiembre se jugarán 13 encuentros. En el horario de las 11:00 de la mañana se medirán Cleveland Browns vs NY Giants, New Orleans Saints vs Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings vs Houston Texans, Tampa Bay Buccanneers vs Denver Broncos, Tennessee Titans vs Green Bay Packers, Indianapolis Colts vs Chicago Bears, Pittsburgh Steelers vs LA Chargers.

Dos partidos comenzarán a las 14:05 horas, Seattle Seahawks vs Miami Dolphins y Las Vegas Raiders vs Carolina Panthers.

A las 14:25 horas se enfrentarán LA Rams vs San Francisco 49ers, Arizona Cardinals vs Detroit Lions y Dallas Cowboys vs Baltimore Ravens.

En el partido de la noche, Atlanta Falcons jugará ante los actuales campeones Kansas City Chiefs. Duelo que iniciará a las 18:20 horas.

El lunes 23 de septiembre se cierra la jornada con dos partidos. El primero, Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars, que comenzará a las 17:30 horas, y el segundo, Cincinnati Bengals vs Washington Commanders, que iniciará a las 18:15 horas.

Todos los horarios de los partidos son del tiempo del centro de México.

Partidos de la Semana 3 de la NFL

Jueves 19 de septiembre

New England Patriots en New York Jets

Domingo 22 de septiembre

New York Giants en Cleveland Browns

Philadelphia Eagles en New Orleans Saints

Houston Texans en Minnesota Vikings

Denver Broncos en Tampa Bay Buccaneers

Green Bay packers en Tennessee Titans

Chicago Bears en Indianapolis Colts

Los Angeles Chargers en Pittsburgh Steelers

Miami Dolphins en Seattle Seahawks

Carolina Panthers en Las Vegas Raiders

San Francisco 49ers en Los Angeles Rams

Detroit Lions en Arizona Cardinals

Baltimore Ravens en Dallas Cowboys

Kansas City Chiefs en Atlanta Falcons

Lunes 23 de septiembre

Jacksonville Jaguars en Buffalo Bills

Washington Commanders en Cincinnati Bengals