Todas las fechas de los mejores videojuegos que se lanzan en febrero

El primer mes del año ha finalizado con grandes entregas como lo es Hi Fi Rush y ahora febrero comienza con grandes videojuegos, prepara tu calendario para no perderte de ninguna de estas entregas.

Calendario de juegos en febrero

Albacete Warrior (Xbox Series X|S, Xbox One) - 1 de febrero

Rhythm Sprout (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 1 de febrero

Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 2 de febrero

ExitMan Deluxe (Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PS4) - 2 de febrero

Fashion Police Squad (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 2 de febrero

The Pathless (Xbox One, Xbox Series X|S, PC) - 2 de febrero

Speedway Racing (Xbox Series X|S, Xbox One) - 3 de febrero

Clash: Artifacts of Chaos (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 9 de febrero

Hogwarts Legacy (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC) - 10 de febrero

Wanted: Dead (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 10 de febrero

Blanco (Switch, PC) - 14 de febrero

Theatrehtym Final Bar Line (Switch, PS4) - 16 de febrero

The Settlers: New Allies (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 17 de febrero

Atomic Heart (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 21 de febrero



Like a Dragon: Ishin (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 21 de febrero

Cosmonius High (PSVR 2) - 22 de febrero

Redemption Reapers (PC, PS4, Switch) - 22 de febrero

Blood Bowl 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 23 de febrero

Company of Heroes 3 (PC) - 23 de febrero

Sons of the Forest (PC) - 23 de febrero

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Switch) – 24 de febrero

Octopath Traveler 2 (Switch, PS5, PS4, PC) – 24 de febrero

Scars Above (PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC) – 27 de febrero

Catan: Edición de consola (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) - 28 de febrero

Destiny 2: Lightfall (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC): 28 de febrero