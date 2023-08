Fechas, horarios y partidos de la Jornada 7 del Apertura 2023

Ya viene la Jornada 7 del Apertura 2023. Este semestre de la Liga BBVA MX ya superó su primer tercio, donde el Atlético de San Luis marcha como líder del certamen con 13 unidades, solo superando a las Chivas por la diferencia de goles, los potosinos tienen +7, mientras que el Rebaño Sagrado cuenta con +5.

Por su parte, otra de las grandes sorpresas ha sido el FC Juárez, que son terceros en la Tabla General con 11 unidades, aunque cayeron ante el Puebla, en la fecha 6 del torneo; por su parte, los Pumas son cuartos (8pts) y le siguen de cerca el América a uno de diferencia junto a Tigres y Rayados.

Los partidos del viernes 1 de septiembre de la Jornada 7

Para este viernes 1 de septiembre y por las pantallas de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en nuestro tradicional Viernes Botanero, no te pierdas el FC Juárez vs Mazatlán, en punto de las 7:00 PM, y el Puebla vs Xolos, al terminar nuestro primer platillo.

Partidos sábado Jornada 7 Apertura 2023

Para el sábado seguimos con futbol en todos lados y traemos para ti, por el mismo canal y las mismas plataformas digitales el Santos vs Pumas en punto de las 7:00 PM. Y lo completan dos duelos más ese mismo día.

Tigres vs Queréraro - 19:05 horas



Cruz Azul vs América - 21:10 horas

Partidos domingos Jornada 7 Apertura 2023 Liga BBVA MX

Para el domingo 3 de septiembre y cerrar la Jornada 7 del Apertura 2023 el Toluca recibe al Pachuca al medio día; Chivas enfrenta a Rayados en el Estadio Akron a las 5:05 PM; y el líder, el Atlético San Luis jugará contra el Atlas en el Alfonso Lastras.