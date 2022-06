Estas son todas las jornadas dobles que tendrá el Apertura 2022

Después de algunas semanas de receso, la temporada en la Liga BBVA MX está por iniciar, donde hay puntos importantes a tener en cuenta para este nuevo torneo como lo son las jornadas dobles, pues habrá 3 en el Apertura 2022; te contamos cuándo y que partidos interesantes habrá.

El Apertura 2022 dará inicio este viernes 1 de julio con el tradicional Viernes Botanero, mismo que podrás ver a través de TV Azteca con el mejor equipo de comentaristas. Necaxa vs Toluca y Mazatlán vs Puebla son los partidos inaugurales.

¿Cuándo y cuántas jornadas dobles se jugarán en el Apertura 2022?

Como ya se hizo mención, habrá 3 jornadas dobles, recordando que los directivos de la Liga BBVA MX quieren hacer este torneo un tanto ‘más rápido’ con miras al Mundial de Qatar 2022, que inicia a finales de noviembre.

La primera fecha doble, que corresponde a la jornada 5, la tendremos del martes 26 al jueves 28 de julio, donde los partidos más llamativos serían Rayados vs Puebla, Juárez vs Tigres y Querétaro vs Chivas.

La segunda la tendremos el 16 y 17 de agosto, que corresponde a la Jornada 9, y en este par de días veremos buenos partidos, donde destaca el Toluca vs Rayados, Pachuca vs América y Santos vs León.

Finalmente la Jornada 13 del Apertura 2022, que se juega del 6 al 8 de septiembre, tendrá como partidos protagónicos el América vs Atlético San Luis, Pachuca vs Puebla, Tigres vs Toluca y Xolos vs Chivas.

Los distintos equipos de la Liga BBVA MX están listos para el silbatazo inicial y el Apertura 2022 pinta para ser uno de los más atractivos, pues con Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, querrán dar su máximo para ir a la justa mundialista.