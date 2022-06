¡No más sal! Memes celebran con Cruz Azul el título de la Supercopa

Atlas y Cruz Azul se midieron en un vibrante encuentro por el título de la Supercopa de la Liga MX, pues previo al arranque del Apertura 2022, los campeones más recientes del torneo midieron fuerzas, donde La Máquina se coronó campeona y desató una ola de memes.

En este encuentro Cruz Azul casi comete una clásica ‘cruzazuleada’, pues cuando parecía que tenían el trofeo en la bolsa y era tiempo de festejar, un gol en los últimos minutos llevó todo a la tanda de penales, donde los memes ya estaban calentando motores.

Juan Escobar falló por Cruz Azul, para su fortuna Edison Flores también erró por el Atlas, y en el tiro definitivo de los Rojinegros, que fue cobrado por Julián Quiñones, el referente de los ‘Zorros’ falló, por lo que el título se fue con los ‘Celestes’.

Tras concretarse un nuevo título para el conjunto ‘Celeste’, los memes no tardaron en manifestarse en redes sociales, pues los aficionados no sólo se burlaron un poco del Atlas, sino que festejaron que ‘ya no están salados’.

“¿Cuál sal? Eso ya no existe en nuestro idioma”, “no hay duda de que el más grande ha despertado”, “ya liberaron a la bestia, que todos se preparen”, “ahí quedó el bicampeón”, “No quería ilusionarme, pero este equipo del ‘Bebote’ Giménez sí ilusiona”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Las reacciones fueron múltiples y muy variadas, pero la gran mayoría de los aficionados estaba feliz por el nuevo campeonato de Cruz Azul, pues aunque se les cuestionó mucho por su sequía en la Liga BBVA MX, en los últimos años ya suman 8 títulos en distintas consecuencias.

Sin más que decir y para comenzar con las risas, hemos reunido una buena cantidad de memes por el título de la Supercopa de la Liga MX del Cruz Azul.

Los mejores memes del partido entre Atlas y Cruz Azul

CRUZ AZUL CAMPEÓN 🏆💙 pic.twitter.com/dfEXmqHayq — El Hincha Azul (@ElHinchaAzulMx) June 27, 2022

- Cruz Azul, la afición está un poco confundida por cómo usted y el Atlas están tomados de la mano.



- Estamos intercambiando cadenas proteínicas... Si conoce un método más simple, díganos. pic.twitter.com/laICtPNQhQ — Simpsonito (@SimpsonitoMX) June 27, 2022

- Solo no te vayas a ilusionar otra vez porque hoy regresa tu Cruz Azul.



Yo automáticamente: pic.twitter.com/24erHIGaES — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) June 26, 2022

Querido Diario,



Hoy gane mi primer titulo oficial,sin duda es una gran felicidad.firmar con cruz azul es la mejor decision de mi carrera. pic.twitter.com/Z4kdt02rd5 — HITMAN (@GnocidaDelGol) June 27, 2022

Somos el único club que ha ganado todos los títulos posibles existentes de nuestra confederación de fútbol.



Nadie más



Solo Cruz azul lo puede presumir

🥱😌😌 — El brujo supercampeón (@danisoft1863) June 27, 2022

Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que un equipo diferente al Cruz Azul y Atlas fue campeón. 🚬 — Iván (@Josuelvan) June 27, 2022

Las Chivas viendo que Cruz Azul ya está a un torneo oficial de alcanzarlas. pic.twitter.com/4M6UIv9oex — El Camarada De La Gorra 🧢 (@DiamondRuelas) June 27, 2022

TW Cruz Azul viendo el regreso de Charly : pic.twitter.com/Kv1rEkPWHB — Lex V. Hernandez (@VictorH55055252) June 27, 2022

Cruz Azul suma su primer título oficial con su nuevo escudo. 😜 — Capi Hernandez (@foosboleros) June 27, 2022

Así se comienza la semana en @CruzAzul pic.twitter.com/b0peCq0bKK — Federico MX Sudamerica 🇦🇷🇲🇽 (@FedericoMXSud) June 27, 2022

Rápidamente el Profe Aguirre encontrando mejores defensas que el Cata Domínguez para Cruz azul. 👏👌😁 pic.twitter.com/uJ7WiJcgs9 — El Gato Azul 🐈🧢⚽ (@Aguirre8196H) June 26, 2022

El Atlas aplaudío a Cruz Azul.

Tienen mi respeto. pic.twitter.com/rBs3FIShZO — Álvaro Dávila🪢 (@AlvaritoDabila) June 27, 2022

¡CRUZ AZUL ES CAMPEÓN DE LA SÚPER COPA DE LA LIGA MX! pic.twitter.com/hYUY4tZ4H1 — liga mx paint (@ligamxpaint) June 27, 2022