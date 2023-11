El ‘Piojo’ Herrera fue multado por sus comentarios contra los árbitros

La Federación Mexicana de Futbol ha sancionado económicamente al técnico de los Xolos de Tijuana Miguel ‘Piojo’ Herrera tras los comentarios que emitió contra el arbitraje después de perder frente al América. Los de la frontera cayeron goleados 3-0 en su visita al Estadio Azteca y sufrieron la expulsión de Kevin Balanta, quien vio la doble amarilla al minuto 61 de acción, cuando el encuentro todavía estaba empatado a cero.

El estratega mexicano minimizó a su rival en la conferencia de prensa tras el juego y aprovechó para criticar la labor de los árbitros. De acuerdo al comunicado emitido por la FMF, Herrera transgredió el artículo 71 del reglamento de sanciones por no dirigirse con respeto hacia los silbantes . La multa va desde los 30 mil pesos hasta los casi 450 mil.

¿Qué posición ocupará Quiñones en la Selección Mexicana? | En Caliente

Te puede interesar: Hugo Sánchez señala a los culpables del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de 2022

“Para acá estaban claras las tarjetas, para allá no, hay que darle el justo valor a las tarjetas. Porque la llave que le hacen a Domingo (Blanco) en media cancha, es una tarjeta clavada y como si nada dijo ‘sigue’, no está siendo congruente con lo que pita, no es congruente, para un lado sí las sacó rápido, para el otro no”, declaró Herrera tras la caída de su equipo en el Coloso de Santa Úrsula.

“El árbitro nos desajustó el partido. Hay que analizar las tarjetas porque para mí ninguna de las dos es. Cuando te sacan un jugador, empiezas a flaquear y a darles espacios”, concluyó el estratega. Luego de la expulsión aparecieron en el marcador Alejandro Zendejas, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez y Álvaro Fidalgo para darle la victoria a unas Águilas del América que siguen con paso firme hacia la Liguilla del Apertura 2023.

Los Xolos de Tijuana podrían perder tres puntos

El martes 7 de noviembre se conocerá la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la controversia surgida tras el encuentro entre Puebla y Tijuana de la Jornada 7 del Apertura 2023 en Liga BBVA MX. Los poblanos ganaron el encuentro 3-0 pero lo perdieron sobre la mesa por supuesta alineación indebida, si el TAS resuelve en favor de La Franja, la escuadra de Miguel Herrera perdería tres unidades valiosas de cara al final del certamen.

Te puede interesar: Endrick es convocado por primera vez con Brasil