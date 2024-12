¡Real Madrid en problemas! Una nueva baja por lesión

El Real Madrid ha confirmado una nueva preocupación en su ya mermada defensa. Ferland Mendy, el lateral izquierdo francés, sufre una rotura muscular en el cuádriceps derecho, lesión que se diagnosticó tras las pruebas médicas realizadas en la ciudad deportiva de Valdebebas. La lesión se produjo durante el partido contra el Girona en Montilivi, un encuentro que no disputaron Rodrygo por precaución y Jude Bellingham, quien tuvo que retirarse debido a una sobrecarga, pero sin una lesión significativa.

Baja significativa para Carlo Ancelotti

La lesión de Mendy se suma a las ya sensibles ausencias en la zaga madridista. Con Dani Carvajal y Éder Militao también fuera de acción, y David Alaba recuperándose de una lesión de rodilla que lo mantendrá alejado hasta enero, Carlo Ancelotti enfrenta un problema considerable en el lateral izquierdo. Actualmente, Fran García es el único lateral izquierdo disponible para los compromisos de diciembre.

Situación médica de Rodrygo y Bellingham

En medio de las malas noticias, el Real Madrid recibe un respiro con el estado de Rodrygo Goes. El brasileño, quien no pudo viajar a Girona debido a molestias musculares en la pierna izquierda, completó parte del entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, dejando la decisión de su inclusión en la lista de convocados para viajar a Italia en manos de Ancelotti. Por otro lado, Jude Bellingham, a pesar de su sobrecarga muscular, realizó trabajo de recuperación y no presenta lesión que le impida jugar en el próximo encuentro de la Champions League.

El comunicado oficial del club confirma las malas noticias para el defensa francés. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el cuádriceps derecho”, informó el parte médico. Mendy sintió un pinchazo en el minuto 80 del partido contra Girona, lo que le impidió terminar el encuentro.

El tiempo estimado de recuperación para Mendy es de tres semanas, dependiendo de su evolución diaria. Esta lesión significa que se perderá los partidos restantes del Real Madrid en 2024, incluyendo el crucial duelo ante el Atalanta en la Champions League, así como los enfrentamientos de LaLiga contra el Rayo Vallecano y el Sevilla, y la final de la Copa Intercontinental.