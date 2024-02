La burla de Fernando Alonso a Lewis Hamilton por su llegada a Ferrari

Fernando Alonso se había mantenido fuera de los focos en los últimos días, sin opinar acerca de la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari a partir de 2025. Sin embargo, su silenció finalizó de manera irónica, al señalar que el británico no tenía en su mente a los de Maranello hasta hace algunos días, contrario a lo que había revelado el siete veces campeón mundial.

“No era su sueño de infancia hace 12 meses, ¿no? O hace dos meses, supongo. Era un sueño diferente”, opinó el español, quien reconoció que este movimiento le tomó por sorpresa, pues veía a Hamilton y a Mercedes como una dupla irrompible.

“Probablemente una sorpresa, no voy a mentir. Pero no por el cambio en sí. Fue sólo porque, desde fuera, parecía que estaba muy vinculado a Mercedes y muy leal a ellos y cosas así. Fue un poco inesperado. No sé las razones que hay detrás; no sé nada. No conozco la historia, no presté demasiada atención”, añadió el piloto de Aston Martin.

“No pasé demasiado tiempo pensando en ello. Ese día estaba entrenando. Me perdí todo el estrés de todo el mundo. Así que sólo llegué un día después a la noticia”, detalló.

¿Es Lewis Hamilton lo que necesita Ferrari?

A pesar de sus primeras reacciones, Alonso admitió que Lewis Hamilton podría ser ese ingrediente que necesitaba Ferrari para consolidar la velocidad que ya ha mostrado en los últimos años, y volver a la cima de la Fórmula 1.

“Espero que disfrute de la experiencia. Creo que es un equipo muy especial. Pero es más especial cuando ganas… Hace ya unos cuantos años que tienen un coche muy rápido y luchaban por grandes cosas. Quizá Lewis pueda aportar ese extra para luchar por el campeonato, porque el coche está ahí”.