En Chivas aceptan “coraje” por título del Atlas

Atlas es el nuevo campeón del futbol mexicano. Los Rojinegros rompieron una sequía de 70 años sin alzar el campeonato de la Liga BBVA MX, al derrotar a León en la tanda de penales y en Chivas, aceptaron que les da coraje ver a los Zorros en buen momento.

En la fase regular del Grita México Apertura 2021, los Rojinegros derrotaron a Chivas como visitantes con un gol de Aldo Rocha. En general, el último semestre fue totalmente para el Atlas y no para los rojiblancos.

Hay coraje en Chivas por el Atlas

En entrevista con TUDN, Fernando Beltrán aceptó que tienen coraje en Chivas por el título del Atlas. Más allá de negarlo, el mediocampista aseguró que deben hacerse responsables y empezar a trabajar para tener un gran torneo, en lugar de seguir prometiendo que las cosas van a mejorar.

“Sí, coraje. No lo voy a negar, no tengo por qué negarlo. No puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mi sino a todos, es ambición. La gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que “este torneo va a ser mejor”. Estamos muy grandes para decir esas cosas”, declaró.

Beltrán contradice un poco lo que dijo Hiram Mier. El zaguero recién renovado por el Rebaño, aplaudió y reconoció el título del Atlas, ya que consideró que lo trabajaron durante todo el torneo y al final, lo merecieron.

Chivas dio a conocer el calendario de su pretemporada . La primera etapa en Barra de Navidad, terminará con un encuentro ante el Colima FC. Posteriormente se medirán a Mineros de Zacatecas y cerrarán enfrentando al Necaxa. El primer encuentro del Rebaño en el Grita México Clausura 2022, será en el Estadio Akron frente al Mazatlán.

