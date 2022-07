Fernando Beltrán va por Qatar 2022 y el título con Chivas

Fernando Beltrán tiene una gran motivación para lucirse en el Apertura 2022 con Chivas : poder asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El canterano del Rebaño Sagrado ha sido de los futbolistas destacados en el inicio complicado que ha tenido el equipo en el Apertura 2022. Incluso se ha convertido en uno de los referentes del vestidor.

Fernando Beltrán busca emular a Iniesta

Fernando Beltrán ya es capitán de Chivas

El ‘Nene’ Beltrán fue elegido como el capitán de Chivas para los compromisos ante Santos y León ante la suplencia de Hiram Mier. El futbolista de 24 años asume la responsabilidad de dicho compromiso.

“Tener que sacar ese carácter, a lo mejor yo en el campo no soy así, pero el capitán tiene que poner el ejemplo primero, y antes de exigirle a otros, hay que exigirse uno mismo entonces estoy muy feliz, lo disfruté mucho pero creo que todavía puedo hacerlo mejor” dijo en entrevista con Azteca Deportes.

Fernando se ha convertido en titular indiscutible de Chivas. Este torneo ha jugado el 92% de los minutos posibles y la campaña pasada participó en 30 compromisos en los que casi alcanzó 1,800 minutos de juego.

“Me comprometo a querer ser campeón con este equipo porque no pienso querer irme a otro lado, no pienso en querer hacer la carrera en algún otro equipo, yo siento es Chivas y no hay otro equipo. En algún momento va a estar el lado bueno porque desde que subí a Primera División me han tocado puras complicadas pero tengo la motivación y las ganas de que voy a salir campeón” expresó Beltrán

La gira del verano con la Selección Azteca fue de mucho provecho para Fernando. Tuvo participación en los duelos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador siendo del agrado de Gerardo Martino en la búsqueda de un puesto en la lista de 26 convocados para el Mundial.

“Hasta ahorita me estaba ‘cayendo el 20’ de qué sería ir a un Mundial porque me platicaban y me decían y yo todavía no me la creía, o cómo que todavía no dimensión o lo que puede ser un mundial en la carrera de un jugador pero al final voy día a día, no sé si vaya a ir o no pero todos los días trato de trabajar para poder estar” finalizó el medallista olímpico en Tokyo 2020.

