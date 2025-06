La EMOTIVA Despedida de Fernando Beltrán de Chivas

El mediocampista Fernando “Nene” Beltrán ha cerrado un capítulo importante en su carrera al despedirse de Chivas, el equipo que lo vio crecer desde sus inicios en las fuerzas básicas. Tras ocho años defendiendo la camiseta rojiblanca, el jugador ha sido anunciado como nuevo refuerzo del Club León para el Apertura 2025, en un movimiento que ha generado diversas reacciones entre la afición.

Marcel Ruiz revela su sentir tras volver a la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Fernando Beltrán: Un adiós con sentimientos encontrados

A través de sus redes sociales, Fernando Beltrán compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que agradeció a la institución y a los seguidores del equipo por el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, también dejó entrever que su salida no fue como él hubiera deseado.

Te puede interesar: La posible alineación de México para la Copa Oro 2025

“Chivas, solamente paso a agradecer. Me formaste y me diste todo, me cambiaste la vida y estoy seguro que te entregué todo hasta donde me dejaron”, escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram. En su mensaje, Beltrán expresó su cariño por el club y la afición, pero también insinuó que no tuvo las oportunidades que esperaba en su última etapa con el equipo.

La noticia de su transferencia ha sorprendido a muchos seguidores del Rebaño Sagrado, quienes consideraban que aún tenía mucho que aportar al equipo. A pesar de la llegada del nuevo entrenador Gabriel Milito, la directiva decidió prescindir de Fernando Beltrán, lo que generó diversas opiniones entre los aficionados.

Durante su paso por Chivas, el Nene disputó 245 partidos, anotó 15 goles y brindó 13 asistencias, consolidándose como un jugador clave en el mediocampo. Su salida marca el fin de una era para el futbolista, quien ahora buscará nuevos retos con León.

La llegada de Fernando Beltrán a León

El conjunto del León anunció su fichaje con un creativo video en el que se escucha la canción “Cuando seas grande” de Miguel Mateos, haciendo referencia a su apodo. La expectativa es alta, ya que Beltrán se unirá a un equipo que busca protagonismo en el torneo, compartiendo vestidor con la figura de James Rodríguez.

Te puede interesar: OFICIAL: Revelan el calendario del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; ¿Final en Navidad?

Con esta nueva etapa, Fernando Beltrán tiene la oportunidad de demostrar su calidad y consolidarse como un referente en el futbol mexicano.