Fernando Gago declara sobre posible debut de Chicharito ante Pumas

El técnico argentino Fernando Gago habló sobre la derrota de las Chivas de Guadalajara ante Necaxa con gol del colombiano Diber Cambindo a pase de Erick Gutiérrez donde señaló que el estilo del Necaxa con tener ocho futbolistas detrás de la línea del balón complicó el accionar de su equipo.

“No encontramos los momentos donde debíamos atacar al rival, y tener paciencia. El equipo no estuvo con el juego necesario”, señaló el entrenador.

“Los pases se tienen que arriesgar y hemos tenido situaciones, es muy difícil cuando un equipo defiende su resultado dentro del área. Teníamos que buscar alternativas y poblar esa zona interna porque ellos tenían mucha gente, pero no nos salió el partido”, adjuntó Fernando Gago.

“El equipo está funcionando, está jugando bien y no solamente hace goles el delantero. En mi forma de ver el futbol el delantero no solo hace los goles, puede llegar a finalizar. Ahora cuando un equipo rival tiene una línea de tres, el 9 no tiene tanto espacio para generar situaciones. Ese espacio se genera para acomodarlo en otra situación caso Alvarado y Beltrán, si mueves al defensor tienes más alternativas para atacar”, dijo el argentino al ser cuestionado si el equipo viene a menos.

¿Posible debut de Chicharito ante Chivas?

El técnico de Chivas negó que adelantará el debut de Javier ‘Chicharito’ Hernández por la falta de gol de su equipo donde se especulaba que el atacante mexicano tendría minutos en el próximo encuentro ante el equipo de Pumas.

“De Javier (Hernández) todavía queda tiempo, ya veremos cuando Javier esté disponible para jugar”

Las Chivas de Guadalajara sumaron su segunda derrota en el Torneo Clausura 2024 dejando una buena oportunidad de colocarse en los primeros cuatro lugares de la tabla. En este momento el chiverío se ubica en la octava posición con 12 puntos, rebasado por Necaxa que llegó a 14 unidades y ponerse en el séptimo lugar.

Calendario complicado para las Chivas en marzo

A Guadalajara se viene una complicada etapa del campeonato ya que jugará el próximo sábado 24 de febrero ante Pumas, para después enfrentar a la Máquina de Cruz Azul, León y América el 13 de marzo correspondiente a la Liga BBVA MX, además de jugar dos encuentros con las Águilas en la Liga de Campeones de la Concacaf.