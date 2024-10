¡No fue mentiroso! Fernando Gago aclara cómo fue contactado por Boca Juniors

Fernando Gago se mantiene en la suya y asegura que los rumores que desde hace semanas lo colocaban al frente de Boca Juniors son solo mentiras. El técnico argentino fue presentado este lunes como nuevo timonel de los xeneizes y de nuevo negó las versiones que aseguraban su regreso a tierras argentinas desde hace semanas.

Aunque en el contrato del estratega sudamericano existía una cláusula de rescisión, su repentina partida de las Chivas del Guadalajara, a poco de iniciar la recta final del Apertura 2024, dejó molesta a la fiel rojiblanca y en general a todo el entorno del balompié mexicano. Sin embargo, Gago se mantuvo firme en su postura al comparecer ante los micrófonos.

Me gustaría también aclararlo, se habló durante tres semanas, tres, cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado (8 de octubre). Al que me quiera creer, me cree y el que no me quiera creer, no me cree. Tengo testigos y lo saben, de última les piden el registro de llamadas.” declaró el hombre que se formara como jugador y que debutara profesionalmente con Boca Juniors.

También aseguró que la decisión fue muy sencilla para él una vez se estableció contacto con el equipo de sus amores. Cabe recordar que Gago lleva una buena relación con el histórico Juan Román Riquelme, quien actualmente forma parte de la directiva.

Su primera asignación será devolver a un histórico de Argentina y Sudamérica a los primeros planos, ya después intentará impregnar su filosofía de juego entre los futbolistas.

Por su parte, las Chivas buscarán seguir sumando para meterse de manera directa a la Liguilla de la Liga BBVA MX, actualmente son novenos con 15 puntos.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en el Apertura 2024?

Las Chivas volverán a la acción en el Apertura 2024 este sábado 19 de octubre cuando viajen a Pachuca para medirse a los Tuzos. El cotejo iniciará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El Rebaño Sagrado perdió un amistoso contra el América durante la pausa por Fecha FIFA con Arturo Ortega como interino.

