VIDEO: Ante la derrota, Gago AMENAZÓ a un jugador de Boca Juniors: Corre o te saco a la mie...

¡Mal y de malas! Hace algunos meses, el entrenador argentino Fernando Gago abandonó a las Chivas Rayadas del Guadalajara en pleno torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y justo después de un Clásico Tapatío ante el Atlas para firmar con el Boca Juniors de Argentina, saliendo por la puerta de atrás del conjunto Rojiblanco y levantando muchas críticas debido a las formas que para los aficionados del Rebaño Sagrado no fueron las correctas.

Además, se fue de México sin dar declaraciones, pero al llegar a Buenos Aires, aseguró que llegaba al club de sus amores y que no le faltó al respeto a Chivas, pues según él, no recibió ofertas de los Xeneizes desde días antes tal y como se manejaba en los medios de comunicación, relato que en nuestro país nadie creyó.

Fernando Gago amenazó a uno de sus jugadores por no correr en Copa Libertadores

Cuatro meses después de dejar a las Chivas, las cosas no marchan del todo bien con Boca Juniors, pues los resultados no son los esperados para Fernando Gago, ya que en la temporada pasada se quedaron lejos de contender por el título y en la presente campaña, ya que en seis partidos, llevan tres triunfos, dos empates y una derrota, lo cual no coincide con la millonaria inversión que realizó el club de cara al Mundial de Clubes.

Por si fuera poco, iniciaron su aventura en la Copa Libertadores 2025 con el pie izquierdo, pues cayeron 1-0 ante el Alianza Lima de Perú en el partido de ida de la Segunda Ronda, en donde la nota la dio Fernando Gago, quien amenazó a uno de sus jugadores supuestamente por no correr ni entregarse al 100%.

“Empezá a correr porque te saco a la mier...”, dijo Fernando Gago en una imagen que fue captada por la televisora que transmite al torneo intercontinental.

"EMPEZÁ A CORRER PORQUE TE SACO A LA..." 📢



Fernando Gago fue categórico con uno de sus dirigidos ➡️ Alianza Lima le sigue ganando a Boca por 1 a 0 en Perú

¿Quién fue el jugador al que amenazó Fernando Gago?

Supuestamente, Fernando Gago habría amenazado a Exequiel Zeballos, esto en el minuto 73 del partido, tan solo unos minutos después de haberle dado ingreso en lugar de Camilo Rey.

