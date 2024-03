¡Crisis en Chivas! Fernando Gago asume sus errores con el equipo

El técnico argentino Fernando Gago suma su tercera derrota consecutiva con el equipo de las Chivas de Guadalajara en diferentes torneos al caer por marcador de 1-2 ante el conjunto de León profundizando la crisis del club en el Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

“El partido no me gustó y soy el primer responsable del resultado, no logramos hacer lo que habíamos practicado; sabíamos que ellos nos podían lastimar y así y todo nos lastimaron”, dijo Gago en conferencia de prensa.

El Guadalajara suma su tercera caída consecutiva, dos en la liga, perdiendo ante Cruz Azul por 0-3 y ahora ante el conjunto felino, y una en la Copa de Campeones de Concacaf, ante su acérrimo rival por goleada de 0-3, en un partido en el que el equipo careció de contundencia y falló en la defensa.

“No estuvimos finos, pero hay que dar vuelta a la página, descansar y pensar en el partido que viene”, afirmo el entrenador argentino, cuyo equipo aparece en el noveno lugar de la tabla de posiciones con cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas para sumar 15 unidades.



Crisis en Chivas con tres derrotas consecutivas

Fernando Gago afirmó que aunque el equipo suma tres derrotas en ambos torneos seguirá intentando y siendo ambicioso.

“Tuvimos tres resultados negativos que duelen, pero vamos a seguir trabajando; vamos a intentar, es la ambición que tiene este grupo y como yo como entrenador”, adjuntó.

Las Chivas tendrán dos partidos claves que pueden decidir el futuro del club, así como, la del técnico sudamericano. Los encuentros ante las Águilas del América, primero en la cancha del Estadio Azteca el miércoles 13 de marzo en la vuelta del la Copa de Campeones de la Concacaf y después el sábado 16 recibirá en casa al equipo dirigido por le brasileño André Jardine en duelo de la fecha 12 del Clausura 2024.

La salida de Fernando Gago del equipo de Racing Club

El equipo anterior que dirigió Fernando Gago antes de Chivas fue Racing Club en la liga argentina. Lo dirigió desde el 20 de octubre de 2021 hasta el 1 de octubre de 2023. Es importante destacar que no hay una versión oficial sobre las razones de la salida de Gago de Racing, pero se menciona tres versiones de su salida. Una que Gago no estaba contento con la falta de inversión en el equipo y la política de fichajes.

Otra, por el mal desempeño de Racing en la Copa Libertadores 2023 donde Gago no pudo llevar al equipo al éxito que se esperaba. Y la otra la que menciona el mismo Gago que se sentía desgastado por la presión y el estrés del cargo.