Fernando Gago “le tendió la cama” a técnico de la selección Argentina

Alfio ‘Coco’ Basile señala a Fernando Gago, actual técnico de las Chivas de Guadalajara, como el culpable de su salida de la selección de Argentina.

El ex entrenador de la selección albiceleste, Alfio Basile, concedió una entrevista al periodista Fernando Niembro en su programa de Radio Colonia (AM 950), durante la cual abordó su abrupta y controvertida renuncia al conjunto nacional previo a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Basile, conocido como el ‘Coco’, dejó el equipo en 2008 luego de un conflicto interno con los jugadores.

Fernando Gago conspiró para la salida de Alfio Basile

Alfio Basile señala a los jugadores que conspiraron para forzar su salida del banquillo, mencionando específicamente al entrenador del Chivas de Guadalajara, Fernando Gago, mientras desvinculaba por completo al actual jugador del Inter Miami Lionel Messi: “Nooooo, Messi no. Si era un pibe”, aclara. “Messi no tenía nada que ver. Casi no hablaba. Era más bueno que el pan”, adjuntó.

“En ese momento yo sabía que se movían las aguas. Vi que había un movimiento entre los jugadores y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual. Yo venía podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás... Era un momento para largar”, comentó el extécnico del Atlético de Madrid.

“Estaba en la rosquilla Gaguito (por Fernando Gago) porque, como siempre, Mascherano era el titular y él quería jugar. Entonces con Maradona de amigo... A Diego lo quiero tanto...”, indicó de manera contundente al ser cuestionado por el actual estratega de Chivas.

Finalmente, ‘Coco’ Basile dimitió como director técnico de la selección Argentina, en 2008, lo que llevó a Diego Armando Maradona a asumir el cargo.

El camino de Maradona en el Mundial 2010

De la mano de Maradona, la selección argentina fue primero del Grupo B del Mundial Sudáfrica 2010 con paso perfecto al derrotar a las selecciones de Nigeria, Corea del Sur y Grecia.

En la fase de octavos de final, los sudamericanos vencieron 3-1 a la Selección Mexicana, que era dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre, para después ser eliminados por Alemania en ‘cuartos’ por marcador de 0-4.