Fernando Gago llena de elogios al portero ‘Tala’ Rangel

El portero de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema del técnico Fernando Gago, siendo clave en la racha de 6 partidos sin recibir gol del equipo rojiblanco. Esta destacada actuación le ha valido la convocatoria a la Selección Mexicana para la próxima Copa América, consolidándose como uno de los guardametas más prometedores del fútbol mexicano.

En declaraciones posteriores a la semifinal vs América, Gago elogió la evolución de Rangel bajo su dirección: “Muy buena. Desde el inicio de la pretemporada la competencia era entre los tres porteros. Era muy difícil decidir para ver quién iniciaba. Me decidí por Tala por algunos aspectos desde lo futbolístico, de lo que creo que necesita tener un portero. También tenemos un entrenador de porteros que también toma decisiones y analiza cada situación de cada jugador y cada día lo veo mejor, cada día está con más confianza en su juego, en su juego con los pies. Y a partir de eso, genera confianza también de que hacen varias jornadas que no lo convierten goles y eso también es positivo para un arquero”.

Te puede interesar: Henry Martín manda mensaje a la Selección tras quedar fuera de la Copa América

La figura, la sorpresa y la decepción de los cuartos de final del Clausura 2024

Un pilar en la defensa

La solidez defensiva de Chivas, con 8 partidos manteniendo el arco en cero en los últimos 9 encuentros, ha sido posible en gran medida gracias a las actuaciones de Rangel. Su seguridad bajo los tres palos ha brindado tranquilidad a la línea defensiva, permitiéndoles jugar con mayor confianza.

Un reto por delante

Chivas se encuentra en un momento crucial de la temporada, buscando la clasificación a la final del Clausura 2024. Tras el empate 0-0 en el partido de ida de las semifinales contra América, el equipo necesita ganar por cualquier marcador en el Estadio Azteca el próximo sábado para avanzar a la final. La actuación de Tala Rangel será fundamental para lograr este objetivo y seguir consolidándose como uno de los mejores porteros del fútbol mexicano.

Te puede interesar: Chivas podría tener 2 cambios en la alineación para la vuelta contra América